Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років

FinTech-індустрія перебуває на перехідному етапі, коли загальний розмір її доходів може зрости до 500 мільярдів доларів до 2030 року. У 2018 році цей показник становив 150 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Finextra із покликанням на дані дослідження швейцарського банку й міжнародного фінансового конгломерату UBS.

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Швидка урбанізація, високий попит на послуги fintech-компаній з боку покоління міленіалів та сприятливі регуляційні умови стануть причинами різкого зростання фінтеху втричі швидше, ніж традиційного фінансового сектору. Саме такий прогноз представив швейцарський банківський гігант.

Вирішальне значення для такого зростання фінтеху має саме попит на компанії галузі з боку міленіалів, на яких припадає 27% населення світу. Окрім того, до 2030 року обсяг приватних статків має становити 24 трильйони доларів – приблизно у 1,5 рази більше від національного обсягу виробництва США у 2015 році.

Із-поміж технологій, які будуть на піку популярності, UBS виокремлює саме блокчейн. За підрахунками аналітиків банку, саме ця технологія поповнить глобальну економіку 300-400 мільярдами доларів до 2027 року. Блокчейн використовуватимуть різні галузі, із-поміж яких буде фінансова.

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Ще однією важливою сферою зростання фінтеху стануть електронні платежі. В UBS зазначають, що компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону й далі будуть лідирувати в цьому сегменті. Зокрема, до 2022 року у цьому регіоні fintech-галузь зросте на 66%, порівняно з 33% у Північній Америці та 24% у EMEA (входять Європа, Близький Схід та Африка).

FinTech – що це таке? З англ "financial technology" – фінансові технології. Це індустрія, що представила нове бачення надання фінансових послуг. Компанії, які працюють у цій галузі, упроваджують інноваційні технології у традиційну фінансову індустрію. Завдяки цьому різні фінансові сервіси стають більш ефективними й не такими затратними. Нині низка аналітиків, банківських експертів вважають, що FinTech-компанії є серйозною загрозою для класичних гравців галузі – банків, фінансових компаній тощо.