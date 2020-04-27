Чи буде ще один обвал цін на нафту: що говорять аналітики і як коментують ситуацію в ОПЕК

У понеділок, 20 квітня, увага учасників фінансових ринків була прикута до новин про ціни на нафту. Адже саме цього дня травневі ф’ючерси американської нафти WTI досягли від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель.

Аналітики говорять, масштабний обвал цін на нафту 2020 року може повторитися, пише CNBC.

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Місця для зберігання нафти з кожним днем менше

Світові нафтосховища швидко заповнюються. За даними Ентоні Халфа, аналітика компанії Kayrros, щодня у резервуари надходить 50 мільйонів барелів нафти.

Сьогодні нафтосховища заповнені на 65%. Якщо ситуація на ринку не зміниться, то місця для зберігання сировини не буде ще до червня цього року.

Танкери з нафтою переповнюють берегову лінію Лос-Анджелеса. Якщо ціни на нафту в найближчі місяці, усе-таки, зростуть, то зараз доцільно купувати сировину і потім продати її за вищою вартістю.



Танкери поблизу Лос-Анджелеса / CNBC

Угода ОПЕК+ про зниження обсягів видобутку нафти почне діяти з п’ятниці, 1 травня. Однак армада танкерів уже прямує в бік США, і готова доставити ще 40 мільйонів барелів нафти, яка нікому не потрібна через зниження попиту. Значна частина сировини надійде на підприємство Motiva – компанію Saudi Aramco, що знаходиться в штаті Техас.

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Водночас попит на продукти нафтопереробки знизився на 67% і може падати далі, тому що транспортні перевезення призупинено, низка авіарейсів не здійснюється. Отож, якщо нафтопереробні підприємства не захочуть отримувати нові обсяги нафти, це вплине на ціну сировини.

Зараз основне питання в тому – скільки часу залишилося до повного заповнення сховищ нафтою: кожного танкера, корабля і кожної дірки в землі? Відповідь неоднозначна: від двох тижнів до двох місяців. Сьогодні ринок нафти знаходиться під тиском, як ніколи до цього раніше.

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За словами аналітиків, якщо попит й далі знижуватиметься, нафтовидобуток потрібно скоротити швидше, ніж заплановано й збільшити обсяги цього скорочення.

Не видобувайте нафту, якщо у вас немає де її зберігати і кому продати,

– наголошують експерти ринку.

Відновлення росту ціни сировини буде: прогноз ОПЕК

Міністр енергетики Алжиру Мохамед Акраб, який є президентом конференції ОПЕК до грудня 2020 року, заявив місцевому телебаченню, що котирування нафти в другій половини 2020 року коливатиметься в межах 40 доларів за барель.

В ОПЕК прогнозують, що світові ціни на нафту впродовж травня-червня зростуть в середньому до 35 доларів за барель. Цьому сприятиме реалізація угоди ОПЕК+.

Нагадаємо, упродовж травня-червня 2020 року видобуток нафти скоротиться на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу; з липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу, а до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.



Що потрібно знати про падіння цін на нафту / Інфографіка 24 каналу