Джеф Безос продав акцій Amazon майже на 2 мільярди доларів

Джефф Безос, засновник і генеральний директор американського інтернет-ритейлера Amazon, продовжує заробляти мільярди доларів, продаючи акції своєї компанії.

У п’ятницю, 31 січня, та в понеділок, 3 лютого, Безос продав 905,456 тисячі акцій, повідомляє Інтерфакс- Україна із покликанням на дані, надіслані до Комісії з цінних паперів і бірж США (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC). Загальна сума заробітку від продажу такої кількості акцій становить 1,84 мільярда доларів.

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У 2019 році Безос міг теж похвалитися високим прибутком, який вдалося отримати в результаті торгівлі цінними паперами Amazon. Зокрема, у липні минулого року дохід від продажу акцій становив понад 1,8 мільярда доларів, а в серпні вдалося заробити на цьому майже 1 мільярд доларів.

Також у результаті торгів, що відбулися в середу, 5 лютого, збільшилося на 11% котирування акцій Amazon. Загалом упродовж останнього року ринкова капіталізація інтернет-компанії зросла майже на чверть. Так, за аналогічний період індекс фондового ринку S&P 500 виріс на 20%.

Фінансові успіхи Amazon

Початок 2020 року відзначився низкою тріумфальних моментів для Amazon. Спочатку компанія оприлюднила фінансовий звіт за четвертий квартал 2019 року, у якому повідомила про свої прибутки за цей період. Дохід інтернет-гіганта досягнув 87,4 мільярда доларів. Це число перевершило всі прогнози аналітиків.

Високі прибутки компанії вплинули на ріст ціни акцій. Зокрема, вартість цінних паперів Amazon, збільшившись на 11%, досягла 2,1 тисячі доларів.

На тлі таких високих фінансових показників зросла й ринкова капіталізація гіганта електронної комерції. Його вартість перевищила 1 трильйон доларів. Отже, Amazon стала четвертою компанією в США, чия ринкова капіталізація досягла такої позначки. Окрім неї, понад 1 трильйон доларів коштують Apple, Google і Microsoft.

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Стрімкий ріст акцій технологічних компаній трохи може насторожувати інвесторів. Адже така ситуація вже була у 2000 році, що спричинило "економічну бульбашку". Однак аналітики Goldman Sachs заспокоюють і стверджують, що цього разу ситуація на ринку стабільніша. Тому не варто боятися ще однієї кризи.

Джеф Безос протягом років займав перше місце в рейтингу найбагатших людей світу. Втім у січні 2020 його посунили. За версією Forbes найбагатшою людиною є глава холдингу LVMH Бернар Арно. Його статки оцінюють у 117 мільярдів доларів.