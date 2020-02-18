Джефф Безос віддасть частину своїх прибутків на порятунок планети

Генеральний директор Amazon Джефф Безос, який водночас є найбагатшою людиною у світі, пожертвує 10 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату.

Безос виділить кошти в рамках свого нового екологічного проєкту Bezos Earth Fund ("Фонд Землі Безоса"). Про це повідомляє Forbes із покликанням на публікацію голови Amazon в Instagram.

Сьогодні (у понеділок, 17 лютого – ред.) я із задоволенням оголошую, що запускаю Bezos Earth Fund, – йдеться у повідомленні Джеффа Безоса.

Керівник Amazon також заявив, що розпочне видавати гранти цього літа, а новий глобальний екологічним фонд виділятиме кошти "вченим, активістам громадських організацій – будь-кому, хто запропонує реальну можливість зберегти і захистити природу".

Читайте також: Інвестиції в сонячну енергетику: як бізнес стимулює розвиток галузі

У минулому Безос не відзначався своїми ідеями, пов‎'язаними з благодійністю. Однак у вересні 2018 року він пожертвував 2 мільярди доларів на допомогу сім‎‎'ям без житла та будівництво мережі закладів дошкільної освіти.

Зміна клімату є найбільшою загрозою для нашої планети. Я хочу працювати разом з іншими, кому небайдужа доля екології, як над покращенням уже відомих способів, так і над вивченням нових методів боротьби з руйнівними наслідками зміни клімату, – зазначив Безос.

Це не перше зусилля мільярдера, спрямоване на захист екології. Так, у вересні 2019 року під тиском з боку працівників Amazon Безос пообіцяв, що інтернет-компанія, яку він очолює, дотримуватиметься стратегії Паризької кліматичної угоди. Зокрема, американський гігант електронної комерції зобов‎'язався до 2040 року зменшити, а то і повністю припинити забруднювати повітря шляхом викидів вуглекислого газу.

Цікаво: Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера

Критика діяльності Amazon

У минулих роках Amazon та Джефф Безос зіштовхувалися з критикою, пов'язаною зі шкідливим впливом компанії на екологію. Фірма, яка здійснює постачання понад 1 мільярда посилок у рік, завдає величезних збитків природі.

Менш ніж за добу то того, як понад 1000 співробітників Amazon були готові мітингувати проти негативного впливу компанії на екологію, Безос оголосив про підтримку Паризької кліматичної угоди.

Що відомо про доходи Джеффа Безоса Є найбагатшою людиною у світі, чистий прибуток якої, за даними Forbes, становить 129,9 мільярда доларів. Благодійний внесок Безоса в розмірі 10 мільярдів доларів – це всього 10% від загальної суми його доходів. Мільярдер володіє 12% акцій компанії Amazon, яку він заснував у 1994 році. Також він є власником видання Washington Post.