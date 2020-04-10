Економічний спад 2020 року – нова Велика депресія: скільки часу потрібно на відновлення

Американський фінансист і мільярдер Рей Даліо вважає, що світ зіштовхнеться з депресією, подібною до тієї, яка була в 1930-х роках.

Даліо стверджує, що економічний спад у 2020 році потребуватиме довгих років відновлення, пише Forbes. Свої думки щодо теперішньої ситуації у світі, який страждає від коронавірусу, мільярдер висловив під час виступу на Ted Connects.

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Ми не повернемося до того стану, що був раніше. Нам потрібно буде повністю реструктувати всю економіку та фінансову систему впродовж наступних двох років, щоб повністю стабілізувати ситуацію,

– зазначив Даліо.

Хто такий Рей Даліо? Рей Даліо є засновником інвестиційної компанії Bridgewater Associates з активами розміром 160 мільярдів доларів. Він знаходиться на 46 місці з-поміж найбагатших людей світу. Загальний розмір його статків становить 18 мільярдів доларів.



Американський мільярдер Рей Даліо / Flickr

Даліо стверджує, що основним фактором успіху для інвестора є "вміння збалансовано диверсифікувати" портфель, тобто володіти різними фінансовими активами. Найбільша помилка всіх інвесторів – думати, що вкладення, зробленні нещодавно, є найкращими інвестиціями, говорить мільярдер. За його словами, готівка майже завжди є найгіршою інвестицією.

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Також Даліо подякував китайцям за їхні дії в період поширення в країні коронавірусу. Він наголосив, що КНР ухвалює правильні політичні рішення.

Каталізатором відновлення економіки мільярдер назвав саме бізнес.

Найбільша сила будь-якого часу – це винахідливість людини,

– зазначив Даліо, вказавши на важливість підприємців та і людського ресурсу загалом.

Американський бізнесмен переконаний, що нинішня ситуація аналогічна тому стану, який був у 1930-х роках.

Це не спад, а поломка. Сьогодні ви спостерігаєте за тим, що було в 1930-х роках,

– говорить Даліо.

Сам Даліо виділив Китаю 10 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом ще в лютому. Нещодавно він надав 4 мільйони доларів фінансової допомоги своєму рідному штату Коннектикуту.

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Коронавірус вразив економіку США та всього світу загалом і призвів до негативних наслідків:

Тільки впродовж двох тижнів 10 мільйонів американців звернулися за допомогою у зв’язку з безробіттям.

Фондовий ринок США перейшов на територію "ведмедів": основні біржові індекси обвалилися на понад 20% від своїх максимумів.

Низка компаній змушені були тимчасово припинити роботу через карантинні заходи, введені владою. У результаті вони зазнали значних матеріальних збитків.

Різниця між коронавірусною кризою та попередніми економічними кризами полягає в тому, що нинішнє падіння спричинене стрімким поширенням вірусу, від якого немає вакцини, а не певними фінансовими проблемами. Від того, як далі поширюватиметься COVID-19 залежатиме подальший розвиток економіки.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 10 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 603 330 підтверджених випадків зараження, із них 95 758 – закінчилися смертю. Одужало вже 355 983 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 69 – летальні, а 61 пацієнтів одужало.