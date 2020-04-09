Економічний спад у 2020 році через коронавірус нагадуватиме Велику депресію: прогноз

На думку керівника одного зі світових хедж-фондів Кріспіна Одея, рецесія у 2020 році спричинена пандемією коронавірусу, нагадуватиме Велику депресію.

Цьогорічний економічний спад "не схожий ні на кризу в 2008-2009 роках, ні в 2001-2002 роках, ні навіть у 1989-1992 роках", написав у листі акціонерам Одей, повідомляє Markets Insider. Обвал на фондових ринках через спалах коронавірусу й "цінова війна" між Росією і Саудівською Аравією підштовхнуть світ до "іншої епохи" паралізованої економічної діяльності, зазначив спеціаліст.

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Падіння світових показників внутрішнього валового продукту цього року подібне до ситуації у 1931-1932 роках. Це були жахливі часи, коли окремі установи й цілі країни зникали, а такі персонажі, як Адольф Гітлер, скористалися моментом, щоб оволодіти владою,

– стверджує Одей.

Попри песимізм Одея, його хедж-фонд не постраждав на тлі недавнього падіння біржових показників на фондових ринках. Прибуток фонду Odey European зріс на 21% на тлі лихоманки на біржах у березні. Такий місячний ріст став найбільшим для компанії Одея з часів фінансової кризи 2008 року.

У той час, як центральні банки та уряди країн виділяють трильйони доларів на підтримку економіки, обмеження, встановлені в державах, можуть стримати швидке відновлення ринків, говорить Одей.

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Так, деякі регулятори вимагають від компаній, щоб вони користувалися пулами фінансової допомоги – брали екстрені кредити. Це дає змогу фінансовим регуляторам не виплачувати підприємствам дивідендів, поки вони не погасять борг.

Ідея, що акціонерам слід чимось жертвувати, щоб дати змогу банкам видавати збиткові кредити приватному сектору і таким чином допомогти їм у такий складний період, показує, чому уряди не знають, як правильно діяти для досягнення успішного результату,

– зазначив Кріспін Одей.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу