Економія в кризу: як заощаджують гроші в різних країнах Європи під час пандемії

Європейці накопичують заощадження як спосіб бути більш розсудливими під час пандемії. Однак це не зовсім добре для економіки країн, що постраждали від коронавірусу.

Упродовж останніх місяців різко зросли обсяги депозитів у банках Франції, Великої Британії, Іспанії та Італії. Про це свідчать аналітичні дані Європейського центрального банку та Банку Англії, повідомляє PYMNTS.

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Депозити у європейських банках під час карантину

Жителі Франції поклали на депозит у березні цього року 20 мільярдів євро. Ця загальна сума вкладень значно перевищує середньомісячні значення розміром у 3,8 мільярда євро.

Згідно з даними Banque de France, загальний обсяг коштів, які люди почали накопичувати з настанням карантину становить понад 60 мільярдів євро, що перевищує рівень ще до поширення коронавірусу. Отже, люди під час пандемії ставляться максимально обережно до своїх грошей.

Італійці поклали на депозит у березні 16,8 мільярда євро , що на 3,4 мільярда більше, ніж середня сума за місяць.

, що на 3,4 мільярда більше, ніж середня сума за місяць. В банках Іспанії грошові збереження клієнтів за цей період склали 10,1 мільярда євро, тобто вище на 2,3 мільярда євро, ніж зазвичай.

У Сполучених Штатах обсяги коштів, покладених на депозит, досягли рекордно високого рівня – 13,1 мільярда євро, повідомили аналітики.

Натомість, у Німеччині ця тенденція була протилежною: замість того, щоб відкривати депозити, клієнти німецьких банків, навпаки, активно забирали гроші з фінустанов. За даними Центрального банку країни, з кінця січні й до початку травня 2020 року готівковий обіг досягнув 39,7 мільярда євро.

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Економічна криза у Європі: що прогнозують аналітики

Такий скрупульозний спосіб заощаджень європейців руйнує будь-які надії на швидке відновлення економіки. У Єврокомісії стверджують, що колапс у сфері інвестицій у поєднанні зі зростанням безробіття може призвести до найгіршого економічного спаду після часів Великої депресії у 1930-х роках.

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Наслідки пандемії для Європи

Очікується, що італійська економіка знизиться на 9,5% у 2020 році .

. Греція теж перебуває у складній ситуації, і там прогнозують ще більше падіння.

теж перебуває у складній ситуації, і там прогнозують ще більше падіння. Економіку Німеччини чекає зниження на 6,5%.

Мелані Дебоно, економістка Capital Economics, зазначила, що люди, ймовірно, побачать зростання сум на своїх банківських рахунках через "мимовільні заощадження". Однак для економіки це не зовсім вигідно. Адже автосалони, сфера туристичних послуг та готельно-ресторанний бізнес відчує дефіцит доходів, оскільки люди уникатимуть поїздок та витрачання грошей.

Більшість буде насторожено ставитися до людних місць, громадського транспорту та закордонних поїздок. Тому зараз люди неохоче витрачатимуть гроші, як це було раніше,

– стверджує Дебоно.