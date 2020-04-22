Facebook інвестує 5,7 млрд доларів в індійського телекомгіганта: що в планах у Цукерберга

Facebook оголосив про закриття угоди на 5,7 мільярда доларів щодо отримання частки в Jio, дочірньої компанії Reliance, що займається телекомунікаціями. Це дасть змогу техгіганту укріпити свої позиції в Індії.

Інвестиції у Jio підкреслюють прихильність Facebook до індійського бізнесу та країни загалом, повідомляє PYMNTS.com. Також американська компанія захоплена розробками стартапу.

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Угодою передбачено найбільший інвестиційний внесок Facebook в одну компанію. У результаті американський техгігант стане найбільшим міноритарним акціонером у найпопулярнішій телекомунікаційній фірмі Індії. Окрім того, Facebook став одним із найбільших інвесторів в індійський технологічний сектор, згідно з інформацією в блозі Reliance.

Коли Reliance запустив Jio у 2016 році, ми керувалися мрією здійснити інклюзивний цифровий підйом в Індії, щоб поліпшити якість життя кожного жителя країни й таким чином просувати Індію як провідну цифрову державу,

– зазначив Мукеш Амбані, засновник і головний виконавчий директор Reliance Industries Limited.

Гендиректор Reliance також додав, що співпраця з Facebook "допоможе реалізувати місію прем’єр-міністра Шрі Нарендра Моді перетворити Індію в цифрову державу". У межах цього завдання передбачається поліпшити рівень життя жителям і бізнесу в Індії. Варто зазначити, що Мукеш Амбані, найбагатша людина в Індії, є сторонником інтересів Нарендра Моді.

Reliance Jio володіє широким набором сервісів, з-поміж яких: музичної платформи JioSaavn, майданчику для трансляції ТБ-програм JioTV та платіжного сервісу JioPay.

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В Індії зосереджено понад 60 мільйонів малих підприємств. Коли в усьому світі введено жорсткі обмеження через пандемію коронавірусу, багатьом із цих підприємців потрібні локальні цифрові інструменти, на які вони зможуть розраховувати, щоб знаходити та комунікувати з клієнтами і розвивати свій бізнес. Тут ми можемо допомогти. Саме тому ми вирішили налагодити співпрацю з Jio – щоб допомогти людям і бізнесу в Індії отримати нові цифрові можливості,

– наголосив засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг.

Упродовж останніх кілька місяців Facebook активно інвестує в індійський бізнес. Зокрема, компанія вклала 25 мільйонів доларів у стартап Meesho та 110 мільйонів доларів у Unacademy.

Facebook і Jio ще раніше розпочали переговори щодо співпраці. Однак через пандемію коронавірусу компанії змушені були відкласти домовленість.

Загалом американському техгіганту доволі складно виходити на ринок Індії через низку обмежень з боку уряду щодо діяльності іноземних компаній в азійській країні.