Грандіозний вихід на біржу: Warner Music Group провела найбільше IPO з початку 2020 року
Один із найбільших лейблів звукозапису Warner Music Group, який у середу, 3 червня, вийшов на IPO, піднявся відразу на 20% під час свого дебюту на фондовій біржі. Таким чином, компанія мільярдера Леонардо Блаватніка змогла провести найбільше розміщення акцій на американському ринку з початку цього року.
Акції компанії, що торгуються під тікером WMG, зросли з 27 доларів до 30,84 долара за одну штуку, повідомляє Markets Insider.
Дізнайтеся більше про IPO музичного лейбла в експертному огляді: IPO Warner Music Group: один із найбільших музичних лейблів повертається на фондовий ринок
Warner Music Group оцінила своє IPO у 25 доларів за акцію в середу, 3 червня. Однак, як бачимо, цінні папери компанії перевищили діапазон від 23 до 26 доларів, встановлений раніше.
Warner Music, до складу якої входять такі музичні лейбли, як Atlantic Records, Warner Records і Elektra Records, зібрала 1,93 мільярда доларів в ході IPO. Також компанія збільшила кількість акцій з 70 мільйонів одиниць до 77 мільйонів. Загалом, ринкова вартість холдингу становить 12,8 мільярда доларів.
Успіх IPO – це ще одна ознака того, що ринок первинного публічного розміщення акцій США, який у березні дуже постраждав від наслідків пандемії коронавірусу, відновлюється.
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IPO Warner Music Group: що ще потрібно знати про вихід лейблу на біржу
- Компанія відклала вихід на IPO у вівторок, 2 червня, в знак солідарності з мітингувальниками, які протестують проти вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня.
- Warner Music Group, якою володіє мільярдер Леонард Блаватнік, у травні офіційно заявила про вихід на IPO.
- Акції компанії розміщені на біржі Nasdaq.
- Заявку на IPO Warner Music подала ще в лютому, однак через пандемію коронавірусу змушена була перенести вихід на фондовий ринок.