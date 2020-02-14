Гроші – табу: пари все частіше приховують свої реальні прибутки від партнерів

Близько 44% працездатного населення США визнали, що приховують інформацію про грошову суму на своєму банківському рахунку, наявність боргів та й загалом витрачають більше грошей, ніж їхні партнери.

Про це йдеться в опитуванні, що провели експерти CreditCards.com. У ньому взяли участь 1378 осіб дорослого населення США, які офіційно одружені, живуть у цивільному шлюбі чи просто почали разом проживати.

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Фінансова невірність: чому пари не довіряють одне одному

Згідно з дослідженням, більше третини респондентів приховують інформацію про свої реальні доходи через бажання самостійно контролювати власні фінанси.

Гроші – це табу. Люди вважають за краще говорити про релігію чи політику, ніж про гроші. Це справді прикро, тому що приховувати такого роду інформацію означає підірвати довіру партнера, – стверджує Тед Россман, аналітик CreditCards.com.

Близько 17% опитаних зберігали в таємниці наявність додаткового банківського рахунку, а 12% респондентів приховували інформацію про свої борги.

Цікаво: Як відкладають гроші на пенсію міленіали, покоління X і бебі-бумери

Американські пари віком від 24 до 39 років (міленіали) частіше мають таємниці про свою фінансову ситуацію. Серед представників покоління X і бебі-бумерів таких випадків менше, йдеться в дослідженні.



Пари не довіряють одне одному інформацію про свої доходи / Pixabay



Одна з причин такої тенденції: міленіали частіше, ніж Gen X і бебі-бумери мають розлучених батьків, тому й не довіряють своїм партнерам. Вони хочуть бути фінансово незалежними у випадку розлучення. Так, 57% міленіалів приховують свої фінанси від партнерів у порівнянні з 45% Gen X і 37% бебі-бумерів.

Понад чверть дорослих американців стверджують, що краще не розповідати партнеру про свій справжній матеріальний стан, ніж, усе-таки, зізнатися про всі борги та секретні заощадження й, у результаті, посваритися. Цікаво, що чоловіки (47%) частіше приховують цю інформацію, ніж це роблять жінки (43%).

21% респондентів відповіли, що у випадку розлучення, вони так і не розповіли б партнеру про свою фінансову ситуацію.

У багатьох людей є фінансові таємниці. Однак тема грошей не має лякати чи бентежити. Якщо ви вирішили з кимось поєднати свою долю, вам потрібно говорити й про свій матеріальний стан, – зазначив Тед Россман.