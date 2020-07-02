Компанія Tesla, власником якої є Ілон Маск, перевершила ринкову вартість майже кожного підприємства індексу S&P 500, враховуючи й деякі відомі американські фірми.

Акції Tesla зросли відразу на 4% під час торгів у середу, 1 липня, до нового максимуму – понад 1120 доларів за одну штуку, повідомляє CNN. За такої вартості цінних паперів ринкова капіталізація виробника електромобілів становить майже 210 мільярдів доларів.

Таким чином, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу, обігнавши японський концерн Toyota.

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Tesla поступово випереджає компанії S&P 500

Окрім того, підприємство Ілона Маска перевершило за своєю ринковою вартістю й найбільші компанії промислового індексу Доу-Джонса. З-поміж цих фірм: Coca-Cola, Disney, Cisco, Merck та Exxon Mobil.

Тепер у списку S&P 500 є лише 19 компаній, капіталізація яких перевищує вартість Tesla. Цікаво, що тепер виробник електромобілів коштує більше, ніж система для електронних платежів PayPal, співзасновником якої також є Ілон Маск.

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Акції Tesla стрімко зростають у ціні

У червні акції Tesla різко подорожчали, досягнувши понад 1000 доларів за одну штуку. Причиною такого зростання їхньої ціни став високий попит на електрокар Tesla Model 3 на китайському ринку. Зокрема, у травні було продано понад 11 тисяч авто цієї марки.

Зростання розміру ринкової капіталізації Tesla може бути ознакою того, що компанія Ілона Маска не зазнає значних матеріальних збитків у другому кварталі 2020 року.

За прогнозом Олександра Бартенева, старшого брокера з міжнародних ринків компанії "БКС Брокер", в подальшому можна буде побачити ралі в діапазоні 1,3-1,4 тисячі доларів за акцію. Однак таку ціну варто очікувати в результаті успішних результатів діяльності компанії.

Ще один перспективний виробник електрокарів

Оптимізм щодо світового ринку електрокарів не обмежується лише Tesla. Зокрема, акції конкурента фірми Ілона Маска, Nikola Motors зросли відтоді, як компанія стала публічною в червні. Nikola зараз коштує майже 25 мільярдів доларів – більше, ніж автогігант Ford.