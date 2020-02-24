Компанія Воррена Баффета витратила рекордну суму на купівлю власних акцій
Упродовж останніх трьох місяців 2019 року компанія Berkshire Hathaway, яку очолює Воррен Баффет, придбала власні акції на 2,2 мільярда доларів.
Ця сума є найбільшою, яку фірма витратила впродовж кварталу на купівлю своїх цінних паперів, пише Markets Insider. Так, у попередньому кварталі Berkshire Hathaway придбала власних акцій на 700 мільйонів доларів.
Упродовж усього року компанія Воррена Баффета витратила 5 мільярдів доларів на викуплення власних цінних паперів.
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У своєму щорічному листі до акціонерів мільярдер-інвестор Воррен Баффет розмірковував над "доцільністю викуплення акцій" своєї компанії.
Ми хочемо, щоб із часом акції Berkshire знизилися в ціні. Якщо це все ж станеться, ми, ймовірно, станемо ще більше агресивними в придбанні акцій. Однак ми не будемо вкладати гроші в цінні папери в будь-який період, – зазначив Баффет.
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Для Berkshire Hathaway викуплення 1% долі компанії стало "правильним кроком", – сказала в інтерв'ю Markets Insider Кетрін Сейферт, аналітикиня компанії CFRA Research з офісом у Нью-Йорку.
На мою думку, викуплення власних акцій у четвертому кварталі стало важливим рішенням, особливо на тлі послаблень у страховій діяльності Berkshire, та низки проблемних питань у інших підрозділах компанії, – зауважила Сейферт.
На думку аналітиків, підприємство Воррена Баффета могло витратити більше коштів на купівлю своїх акцій.
Окрім того, обсяг капіталу Berkshire Hathaway становить 128 мільярдів доларів і продовжує зростати. Сам Баффет упродовж останнього часу намагався витратити грошові накопичення, оскільки йому так і не вдалося здійснити своє найдорожче придбання, попри кілька спроб у 2019 році. Зокрема, йдеться про купівлю відомого бренду ювелірних прикрас Tiffany & Co.
Berkshire Hathaway – що відомом про компанію Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Генеральний директор Berkshire Hathaway - Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Річний чистий прибуток Berkshire Hathaway становить 29,2 мільярда доларів. Це число збільшилося, якщо порівнювати його з 2018 роком, коли компанія інвестувала кошти в підприємство Kraft Heinz Co й зазнала збитку. Однак операційний прибуток фірми Воррена Баффета знизився на 23% у 2019 році до 4,4 мільярдів доларів. Акції класу А Berkshire Hathaway за підсумками торгів у п'ятницю, 21 лютого, зросли на 1,1%.