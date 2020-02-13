Коронавірус — тимчасова і не найбільша загроза для інвесторів: думка інвестора-мільярдера

Вплив коронавірусу на ринок був таким великим через паніку інвесторів та тимчасовий характер наслідків вірусу. Є загрози куди важливіші для ринку, розповів Рей Даліо, який контролює активи Bridgewater Associates у розмірі 160 мільярдів доларів.

Він визнав, що "недалекий, коли йдеться про пандемію", але це не заважає йому натиснути паузу на кнопці паніки коронавірусу.

Про це повідомляє MarketWatch з посиланням на виступ інвестора на конференції Web Summit в Абу-Дабі.

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Що мене найбільше хвилює – це коли відбудеться економічний спад (остання криза була 11 років тому), будь то через один, два чи три роки, але спад буде з більшою полярністю, яка існує зараз, розривом між бідними та багатими та політичним розривом. Мене б це більше турбувало,

– говорить Рей Даліо.

Рей Даліо також вважає, що китайський коронавірус врешті-решт матиме короткочасний вплив на фондовий ринок.

Побоювання інвесторів з приводу епідемії "напевно, мало дещо перебільшений вплив на ціноутворення активів через його тимчасовий характер, тому я очікую більше відскоку", – сказав мільярдер. На його думку через рік-два про коронавірус інвестори мало говоритимуть, тому що будуть нагальніші теми.

Останні дані свідчать про те, що кількість загиблих через коронавірус вперевалила за 1000 в усьому світі, а індекс Доу-Джонса, який раніше "ходив" навколо рекордних рівнів, у вівторок закрився на беззбитковій лінії.

Що таке індекс Доу-ДжонсаЦе біржовий індекс цінних паперів (акцій) 30 найбільших американських компаній. Він зводить всю інформацію по акціях індустріальних підприємств на американській біржі цінних паперів. На сьогодні, індекс Доу-Джонса вважається застарілим і неточним. У професійних колах частіше послуговуються індексом S&P 500, який вважається точнішим, оскільки обчислюється на основі даних 500 найбільших компаній США. Проте індекс Доу-Джонса залишається найбільш цитованим у ЗМІ біржовим індексом.

Тим часом Даліо, який заробив більше грошей для своїх клієнтів з 1975 року, ніж будь-який інший хедж-фонд, за даними Bloomberg, зараз планує хеджувати ризики, тобто робити інвестиції так, щоб вони одна одну компенсовували. Це інструмент зниження інвестиційних ризиків.

Коли ви не впевнені що робити, то найкраща інвестиційна стратегія – це розумно диверсифікуватися по географічних місцях, по класах активів та валютах,

– написав Даліо у дописі LinkedIn.

Коронавірус у 2020 роціВелика група респіраторних вірусів, які можуть викликати як застудні захворювання, так і ускладнену форму пневмонії. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Станом на 11 лютого кількість підтверджених випадків зараження становить понад 44 тисячі осіб, а загальне число смертей зросло до понад тисячі.