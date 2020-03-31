Коронавірус і гроші: британці почали використовувати менше готівки

У Великій Британії люди так само почали спустошувати полиці супермаркетів, як і скрізь у світі. Однак у період коронавірусу британці почали менше користуватися готівкою.

Також громадяни Великої Британії почали все менше зберігати грошові накопичення в готівці, повідомляє PYMNTS.com.

Це спричинено тим, що в умовах пандемії люди почали рідше знімати гроші в банкоматах, намагаючись триматися подалі від місць де зосереджено найбільше бактерій. У результаті попит на фізичні гроші теж зменшився.

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує використовувати безконтактні способи оплати замість готівки, щоб уникнути мікробів. Однак прессекретарка міжнародної організації заявив, що люди неправильно інтерпретували пораду ВООЗ.

ВООЗ не говорив, що через банкноти можна заразитися COVID-19. І ми не робили жодних оголошень про це. Нас запитали, чи може коронавірус передаватися через фізичні гроші. Ми пояснили, що люди повинні мити руки після контакту з купюрами, особливо, якщо вони далі збираються торкатися до харчів,

– зазначила прессекретарка ВООЗ Фадела Чаїб.

Представниця ВООЗ додала, що люди повинні ставитися до банкнот так само, як і до будь-яких інших поверхонь. Тому зараз важливо дотримуватися правил гігієни.

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Центральні банки різних країн теж застерігають людей менше використовувати готівку для платіжних операцій. Так, регулятор Китаю використовує ультрафіолет для дезинфекції банкнот.

Експерти трейдингової компанії UK Finance стверджують, що "немає наукових доказів того, що існує ризик поширення коронавірусу через готівку".

Цікаво, що деякі продуктові магазини Великої Британії взагалі перестали приймати готівку через побоювання, що таким чином переноситься COVID-19. Однак повний перехід на безконтактні платежі поки теж неможливий. Адже у Великій Британії є значна частина населення, яка взагалі немає банківської картки.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу