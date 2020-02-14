Коронавірус і нові рішення ФРС: фондовий ринок США падає

У четвер, 13 лютого, ринок акцій США почав стрімко падати. Зокрема, різко знизилася дохідність державних облігацій, зменшилися показники головних фондових індексів і курс японської єни.

Це сталося після повідомлення Федерального резервного банку Нью-Йорка (входить до структури Федеральної резервної системи США (ФРС) про подальше скорочення операцій репо повідомляє Bloomberg.

Читайте також: Коронавірус — тимчасова і не найбільша загроза для інвесторів: думка інвестора-мільярдера

Окрім того, "лихоманку" на фондовому ринку США спричинила звістка, що влада Китаю переглянула методологію діагностики нового коронавірусу. У результаті зросла кількість підтверджених випадків зараження смертельним захворюванням.

Уперше цього тижня знизився індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600. Його тягнули до низу гірничодобувна та банківська сфери. Ключові індекси фондових бірж Японії, Шанхаю, Гонконгу й Південної Кореї теж продемонстрували падіння, хоча, наприклад, в Австралії – фондовий ринок навпаки почав зростати.

Цікаво: Як коронавірус вплине на виробництво смартфонів у 2020 році

Ціни на акції компаній знижуються: що відомо

Тиждень розпочався з низки невтішних нових стосовно окремих світових фінансових гігантів. У результаті вартість їхніх цінних паперів знизилася.

Фінансова група Barclays Plc відзначилася скандалом на цьому тижні. Зараз британські фінансові регулятори з’ясовують характер стосунків між головним виконавчим директором Джессом Стейлі та покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. Останнього звинувачували в педофілії, організації проституції й торгівлі неповнолітніми.



Джесс Стейлі, виконавчий директор Barclays / Barclays

Акції швейцарського міжнародного фінансового холдингу Credit Suisse Group AG знизились в ціні після повідомлення компанії про більший, попри очікування аналітиків, збиток до моменту сплати податків. Також різко впала ціна й на цінні папери фірми Nestle SA. Це сталося відразу після звістки про невиконання плану росту продажів.

Однак ситуація може змінитися, що дасть змогу фондовому ринку зміцніти. Зокрема, у четвер, 13 лютого, стало відомо показник основного індексу споживчих цін США. Експерти прогнозують, що в січні він зросте на 0,2% швидше, ніж це відбувалося в грудні 2019 року.

У п’ятницю, 14 лютого, Китай і США планують знизити тарифи на імпорот межах угоди, підписаної у січні. Це теж може вплинути на ріст акцій компаній та основних фондових індексів.

До теми: Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес

Падіння цін на акції, курсів валют і доходів від облігацій: підсумки тижня

Ключові фондові індекси знизилися:

Ф’ючерси на індекс S&P 500 – на 0,5% станом на 8:11 за лондонським часом.

– на 0,5% станом на 8:11 за лондонським часом. Stoxx Europe 600 – на 0,5%.

на 0,5%. MSCI Asia Pacific – на 0,1%.

на 0,1%. MSCI – на 0,2%.

Коливання валютних курсів:

Індекс Bloomberg Dollar Spot Index знизився на 0,1%.

знизився на 0,1%. Курс євро збільшився на 0,1% до 1.2978 долара.

збільшився на 0,1% до 1.2978 долара. Курс юаня знизився на 0,1% до 6,997 за долар.

знизився на 0,1% до 6,997 за долар. Японська єна зросла на 0,3% до 109,75 за долар.

Продаж облігацій:

Дохідність 10-річних державних облігацій США знизилася на два пункти до 1,61%.

знизилася на два пункти до 1,61%. Дохідність за дворічними держоблігаціями знизилася менше, ніж на один пункт до 1,44%.

знизилася менше, ніж на один пункт до 1,44%. Дохідність 10-річних облігацій Німеччини зменшилась на один пункт до -0,39%.

зменшилась на один пункт до -0,39%. Дохідність 10-річних облігацій Великобританії набрала чотири пункти і становить -0,652%. Такий ріст є найбільшим за останні чотири тижні.

Сировина й метали

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,8% до 51,59 долара за барель. Раніше на цьому тижні ціна на нафту WTI знизилася до 50 доларів. Останній раз таке різке падіння відбулося ще у 2017 році.

подорожчала на 0,8% до 51,59 долара за барель. Раніше на цьому тижні ціна на нафту WTI знизилася до 50 доларів. Останній раз таке різке падіння відбулося ще у 2017 році. Ціна на золото зросла на 0,6% до 1576,11 долара за унцію. Такий ріст вартості дорогоцінного металу став найбільшим за останній тиждень.

зросла на 0,6% до 1576,11 долара за унцію. Такий ріст вартості дорогоцінного металу став найбільшим за останній тиждень. Ціна міді на Лондонській біржі металів збільшилася на 0,3% до 5764 доларів за метричну тонну, що стало найвищим показником майже за три тижні.

Як коронавірус вплинув на падіння фондового ринку Упродовж останніх днів на тлі спекуляцій, що вплив коронавірусу на ріст світової економіки буде короткочасним, настрій інвесторів покращився. Однак це припущення було поставлено під сумнів, коли влада провінції Хубей, що знаходиться в центрі епідемії, повідомила про майже 15 тисяч нових випадків зараження вірусом. Такі дані вдалося отримати в результаті повторного аналізу всіх наявних відомостей про потенційних жертв захворювання. Тому вони вирішили додати "клінічно діагностовані" випадки до свого щоденного звіту.