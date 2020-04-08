Куди інвестують міленіали: названі найпопулярніші компанії за останній місяць

Інвестори молодшого покоління останнім часом вкладають гроші в акції круїзних компаній, про що заявили стратеги з Волл-стріт.

Цінні папери Royal Caribbean і Carnival Corp., американських круїзних підприємств, стали популярними в березні з-поміж клієнтів-міленіалів (народилися в період 1981-1999 років) брокерських фірм. Про це повідомляє CNBC із покликанням на інформацію стратега компанії TD Ameritrade Джей Джея Кінахана.

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Спочатку вам може здатися це жахливою ідеєю (купувати акції круїзних компаній - ред.). Однак якщо ви належите до покоління міленіалів, тоді ви можете сказати: "На більш тривалий термін, для мене це має сенс",

– стверджує Кінахан.

Стратег говорить, що в довгостроковій перспективі акції круїзних компаній можуть бути вигідними. Адже є надія, що після коронавірусу ці підприємства відновлять свою діяльність. Також у міленіалів, які зацікавилися акціями таких компаній, можуть бути й особисті причини, якими вони керувалися, коли вкладали гроші в цінні папери круїзних фірм.

Ліндсі Белл, головний стратег з інвестицій компанії Ally Invest, зазначає, що міленіали нещодавно зацікавилися акціями круїзних підприємств.

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Круїзна індустрія стала однією із галузей, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. На круїзних лайнерах було зафіксовано спалахи COVID-19, унаслідок чого люди опинялися в ізоляції посеред океану.

У 2020 році акції компаній Royal Caribbean і Carnival значно знизилися в ціні. Зокрема, вартість цінних паперів Carnival Corp. з початку цього року знизилася майже на 80%. Це сталося попри те, як акції компанії зросли на 20,3% після повідомлення, що інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав 8,2% цінних паперів круїзного підприємства. У понеділок, 6 квітня, акції Carnival Corp. коштували 10,21 долара за одну штуку.

Акції Royal Caribbean зросли в ціні в понеділок, 6 квітня, на 21,4%, досягнувши 29,61 долара за одну акцію. Однак вартість цінних паперів компанії за рік знизилася на 77%.

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Окрім акцій круїзних компаній, Кінахан зазначив, що міленіали також вкладають гроші в цінні папери сервісу таксі Uber. Зокрема, у березні зросла кількість клієнтів з-поміж представників вищеназваного покоління, які купували акції Uber.

Кінхан розповів ще один цікавий фактор про інвесторів-міленіалів.

Березень став першим місяцем, коли їхні інвестиційні портфелі продемонстрували меншу незахищеність до волатильності на ринку, ніж у традиційних клієнтів.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 8 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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