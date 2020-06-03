У середу, 3 червня 2020 року, ціни на нафту досягли тримісячного максимуму на тлі оптимістичних настроїв інвесторів, що основні нафтодобувні країни можуть продовжити рекордне скорочення обсягів видобутку. Якщо ці сподівання здійсняться, то разом з поступовим “одужанням” світу від пандемії коронавірусу такий крок буде позитивним для ринку нафти.

За даними Investing.com, серпневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 0,6% (0,22 долари) і досягли 39,79 долара за барель. Така ціна стала найбільшою за останні місяці, починаючи з 6 березня.

Станом на 8:15 за київським часом Brent торгувалася за 40,19 долара за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI подорожчали на 0,9% (0,33 долара) – до 37,14 долара за барель, що теж стало найвищим значенням з 6 березня. Попередню сесію торгів контракт завершив зростанням на 3,9%.

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Ринок нафти сьогодні: останні зміни

Упродовж останніх тижнів квітня обидві марки нафти значно зросли від моменту рекордного падіння у квітні. З-поміж причин цього підйому – поступове відновлення економіки Китаю, епіцентру коронавірусу, від наслідків пандемії, пом’якшення карантину в інших країнах.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, з-поміж яких Росія, можуть продовжити видобувати на 9,7 мільйона барелів на день менше сировини (це близько 10% світового виробництва) у липні та серпні. Згідно з квітневою угодою ОПЕК+, таке рекордне скорочення стосувалося лише травня й червня.

На четвер, 4 червня 2020 року, запланована нова зустріч ОПЕК+, яка проходитиме в режимі онлайн.

Так, уже з липня обсяги видобутку мають знизитися вже на 7,7 мільйона барелів на добу, що триватиме до грудня. Однак Саудівська Аравія наполягає продовжити ще на кілька місяців скорочення обсягів видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту.

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Прогнози аналітиків

Аналітики передбачають зростання попиту на нафту в цьому році, поштовхом до якого стане скасування карантину.

Обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу країни продовжують скасовувати, тому ми очікуємо, що ріст попиту на нафту поступово відновлюватиметься,

– йдеться в примітці аналітиків Capital Economics.

Зокрема, за підрахунками спеціалістів, рівень світового споживання нафти впади до середнього рівня у 92 мільйона барелів.

Для порівняння: у 2019 році цей показник становив 100,2 мільйона барелів, перш ніж пандемія почала поширюватися Європою та США, різко скоротивши попит на все – від авіаперевезень до звичайної поїздки до стоматолога.

Нафта, ймовірно, закінчить рік невеликим дефіцитом, який і повинен забезпечити додаткову підтримку цін на сировину,

– додали в Capital Economics.