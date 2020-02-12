Найдорожчі акції у світі: скільки будинків можна купити за акцію Berkshire Hathaway

Акції Berkshire Hathaway найдорожчі у світі — 300 000 доларів за одну. Причини в обмеженій кількості акцій.

Акції Berkshire Hathaway класу A продовжують бути найціннішими у світі і становлять близько 300 000 доларів за акцію. Про це повідомляє Markets Insider.

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Висока ціна частково пояснюється рішенням Уоррена Баффетта. Генеральний директор компанії не ділив акції на частини, щоб збільшити їх кількість, як це зазвичай роблять. Через це ціна не знижувалася, а обмежена кількість акцій лише додавала вартості. Баффет одного разу заявив, що поділ акцій відкриє двері для щоденних учасників фондового ринку, які хочуть швидко заробити та ігнорують стратегію купівлі-утримання, якої притримується Баффет.

Я не хочу, щоб хтось купував Беркшир, думаючи, що вони можуть швидко заробити багато грошей. Їм це не вдасться. І деякі з них будуть звинувачувати себе, а деякі з них звинувачуватимуть мене. Всі вони будуть розчаровані. Я не хочу розчарованих людей,

– написав Баффет у біографії

Markets Insider підрахували що можна купити за одну акцію компанії Berkshire Hathaway:

151 000 квитків американської лотереї "Мега мільйони"

1 400 акцій компанії Apple

3 годинника Audemars Piguet

1 McLaren 720S (спортивна машина)

Одна 52-футова яхта Pershing

5 років освіти в Чиказькому університеті

51 місяць оренди у Нью-Йорку

2 будинки в Західній Вірджинії, США

Що таке Berkshire Hathaway?Це американська холдингова компанія, яка займається інвестиціями і страхуванням. Вона контролює понад 40 компаній в таких секторах, як фінансові послуги, кондитерське виробництво, видавнича справа, ювелірний бізнес, виробництво меблів, килимів, будматеріалів та ін. генеральним директором компанії є Воррен Баффет, який володіє 31 % акцій компанії. Попри те, що акції компанії найдорожчі у світі, сама компанія не входить у топ-10 найдорожчих брендів світу.