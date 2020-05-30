Через пандемію коронавірусу бізнесу довелося трохи затягнути пояс. Коли сфера онлайн-продажів, доставлення продуктів і готової їжі знаходяться на піку популярності, низка авіаперевізників переживають кризу. Однак це не стосується аерокосмічної галузі.

Усі з нетерпінням спостерігають за підготовкою NASA і SpaceX до першого польоту на космічному кораблі Crew Dragon приватної компанії. Акції Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона теж доволі непогано тримають на біржі. Інвестиції в космічну галузь є справді перспективними. Більше про компанії космічної галузі, акції яких торгуються на біржі, для Інвестицій24 розповів Денис Білий, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Virgin Galactic

28 жовтня 2019 року на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) почалася торгівля акціями космічної компанії британського підприємця Річарда Бренсона – Virgin Galactic. У результаті вона стала першою публічною комерційної космічної компанією.



Засновник компанії Річард Бренсон / Фото Flickr

Під час коронавірусу підприємство втратило близько 77% вартості своїх акцій, проте швидко почало відновлення. Зокрема, у період з 20 березня по 20 травня цінні папери подорожчали на 55%. За аналогічний період індекс S&P 500 зріс усього на 29%.

Штовхають акції вгору далекосяжні плани компанії, яка до кінця 2020 року планує здійснити перший у світі туристичний суборбітальний політ.

Корабель Virgin Galactic VSS Unity з шістьма туристами на борту буде піднятий літаком-носієм на висоту близько 15 км, потім відокремитися від нього і на своїх двигунах підніметься до 80 км або трохи вище, де теоретично починається "космос". Потім передбачена посадка VSS Unity на аеродром уже на власних крилах.

Показники діяльності Virgin Galactic P/S P/B Earnings Yield, % Enterprise value, Bil USD 1447,22 8,41 -7,1 3,05

Цікаві факти про компанію Фірма входить до складу холдингу Virgin Group, який заснував мільярдер Річард Бренсон. Діяльність компанії зосереджена на запуску штучних супутників. Упродовж тривалого часу Virgin Galactic продає квитки на приватні туристичні польоти. Як відомо, першими в космос буде відправлено 600 осіб. Вони вже навіть оплатили повну вартість квитка, розмір якої 250 тисяч доларів. Цікаво, що з-поміж перших космічних туристів є відомі голлівудські зірки та знамениті поп-виконавці. Йдеться про Леонардо ді Капріо та співака Джастіна Бібера.

Airbus Group

Компанія, яка впала в ціні на 65% під час кризи, і ще не почала "ралі" вгору. Зараз ціни знаходяться в діапазоні 50-62 доларів. Однак аналітики Reuters за консенсус-прогнозом сходяться на цільовій ціні в 79-81 долара, що на 38% вище поточної ціни.

Тригером виживання компанії під час кризи стане саме державна підтримка. Наприклад, Airfrance зобов'язана купувати літаки тільки у Airbus.

Показники діяльності Airbus P/S P/B Earnings Yield, % Enterprise value, Bil USD 0.7 13.71 -3.92 58.5

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General Dynamics

Значну роль у бізнесі компанії відіграє розроблення й виробництво найпотужніших інформаційних систем, що застосовуються для управління збройними силами США. З-поміж них такі:

система управління міжконтинентальними ракетами (МХ);

системи телекомунікаційного спостереження та оброблення даних супутникової розвідки (SAPS);

модульні комплекси трансляції, розпізнавання і обробки сигналів (MASP);

мультиресурсні системи інформаційного забезпечення (GDMX) й ін.



F-16 Національної гвардії США від General Dynamics / Фото Wikimedia Commons

Окрім цього, General Dynamics упродовж тривалого часу працювала спільно з NASA над створенням, експлуатацією та вдосконаленням автоматизованої системи пуску, контролю і орбітальної корекції космічних супутників (TDRSS).

Сьогодні акції компанії котируються за ціною 150 доларів. Очікування аналітиків сходяться на ціні в майбутньому в 167-168 доларів, за даними Reuters. Такий приріст ціни забезпечить інвесторам дохідність у 12%.

Показники діяльності General Dynamics P/S P/B Earnings Yield, % Enterprise value, Bil USD 1.11 3.23 7.98 56.68

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Thales Group

Це міжнародна промислова група, що виробляє інформаційні системи для авіакосмічного, військового і морського застосування. Вона займає третє місце у світі з виробництва бортових РЛС (радіолокаційна станція) і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Орім цього, компанія виготовляє значну частину компонентів БРЕО (бортове радіоелектронне обладнання) для військової авіації. Через фірму Elettronica (у якій Thales має 33% акцій) здійснюється постачання електроніки для винищувача Eurofighter і вертольота NH90.

Компанія була заснована у 1892 році. Головний офіс знаходиться в місті Нейї-сюр-Сен під Парижем. Компанія має офіси в понад 50 країнах, а штат співробітників налічує близько 68 тисяч осіб.

Ціна акцій компанії знаходиться на рівні 70 євро, із прогнозом зростання вартості до 87-88 євро, за даними аналітиків Reuters. Такий приріст забезпечить прибутковість інвесторам на рівні 25%.