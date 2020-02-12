Volvo і Geely можуть об'єднатися: що відомо про плани автовиробників

У вівторок, 11 лютого, стало відомо, що китайська автомобілебудівна компанія Geely Automobile і шведська Volvo Cars планують об’єднатися. Вони зможуть зосередити свої ресурси як на виробництві традиційних автомобілів, так і на створенні нових моделей електромобілів й безпілотних транспортних засобів.

Нове підприємство матиме доступ до світового капіталу через ринок Гонконгу, а в майбутньому, можливо, й лістинг своїх акцій у Стокгольмі, повідомляє Business Insider. Після того, як стало відомо про наміри двох компаній, акції Geely Automobile зросли на 15,5% до понад 15 гонконзьких доларів (196,72 долара США).

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Разом із брендом дорожніх авто преміум-класу Polestar і новим підрозділом Geely Auto Group - Geometry, діяльність якого зосереджена на виробництві лише електромобілів, до нової об’єднаної компанії ввійдуть п’ять марок продукції. Зокрема, фірма зможе розробляти й доступні седани, і розкішні спортивні автомобілі.

Залишається незрозумілим лише, скільки коштуватиме Geely після об’єднання з Volvo, лістинг акції останньої проходитиме на гонконзькій фондовій біржі. Зараз ринкова капіталізація Geely становить понад 16 мільярдів доларів. Об'єм продажу китайської компанії зріс із 2015 року, коли підприємство почало використовувати технології Volvo.

Завдяки злиттю Volvo могла би продавати автомобілі Geely в усьому світі, а також реалізовувати авто своєї "сестри" Lynk & Co, – зазначив аналітик Haitong International Ши Цзі.

Детальніше про Volvo Cars і Geely Automobile

Приватна автомобільна група Zhejiang Geely Holding Group , материнська компанія Geely Automobile, купила Volvo Cars в американської Ford ще у 2010 році.

, материнська компанія Geely Automobile, купила Volvo Cars в американської Ford ще у 2010 році. У 2019 році Geely Automobile продала 1,36 мільйона автомобілів . У 2020 році компанія планує продати ще 1,4 мільйона авто. Якщо говорити про Volvo, торік фірма продала понад 700 тисяч авто .

. У 2020 році компанія планує продати ще 1,4 мільйона авто. Якщо говорити про Volvo, торік . Зазначено, що Volvo та її материнська компанія обговорювали IPO, щоб мати змогу підвищити ринкову капіталізацію шведського автовиробника від 16 до 30 мільярдів доларів. Про це йшлося ще до того, як фірми відмовилися від лістингу акцій європейського бренду у 2018 році, повідомляють джерела.

Що таке IPO?

Із англ. Initial Public Offering – "первинна публічна пропозиція". Це перший продаж акцій компанії інвесторам на фондовій біржі. IPO проводять підприємства, мета яких – залучення додаткових фінансів для подальшого розвитку свого бізнесу. Такі компанії також повинні бути готовими до публічної роботи на фінансових ринках.