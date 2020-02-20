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Перевершити Tesla: ціна акцій Virgin Galactic досягла рекордної позначки

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Акції Virgin Galactic рекордно зросли в ціні / Facebook

Акції приватної космічної компанії Virgin Galactic почали зростати в ціні так само швидко, як і у випадку з Tesla.

У середу, 19 лютого, вартість цінних паперів компанії мільярдера Річарда Бренсона, збільшилася на 23,3%, повідомляє CNBC. У результаті ціна однієї акції Virgin Galactic досягла рекордного числа  37,35 долара.

Такий різкий стрибок курсу акцій космічної фірми можна порівняти з тим, як стрімко зростала вартість цінних паперів Tesla. Зокрема, у п'ятницю, 14 лютого, акції компанії Ілона Маска зросли в ціні на 21%, а у вівторок, 18 лютого, на 5%.

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Обсяг торгів цінними паперами Virgin Galactic упродовж останнього тижня збільшився.

До вівторка, 18 лютого, результати торгів для компанії закінчувалися продажем в середньому 12 мільйонів акцій у день. У вівторок Virgin Galactic продала 104,1 мільйона акцій, а у середу, 19 лютого,  81,2 мільйона цінних паперів.

Космічна компанія почала торгувати акціями лише кілька місяців тому. Однак замість традиційного публічного продажу або прямого лістинга цінних паперів, Virgin Galactic об'єдналася з компанією Hedosophia.

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Реакція інвесторів та представників ринку 

Американський інвестор Джим Крамер заявив, що період стрімкого зростання вартості цінних паперів Virgin Galactic  "демонструє те, що може статися, коли надто багато людей цілодобово хочуть купувати акції".

Це неможливо зупинити, і ці речі, як правило, закінчуються погано,  прокоментував ситуацію Крамер.

Представники фінтех-компанії SoFi теж заявили, що вівторок, 18 лютого, "був найактивніший на фондових біржах". Адже підприємству також вдалося продати найбільшу кількість цінних паперів за всю історію своєї діяльності.

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За даними торговельної платформи TD Ameritrade, у січні Virgin Galactic увійшла до числа найпопулярніших брендів, у цінні папери якої активно вкладали гроші інвестори.

Американська фінансова компанія Fidelity теж повідомила CNBC, що у вівторок акції Virgin Galactic торгувалися найкраще.

Virgin Galactic VS Tesla: що спільного

Стрибок ціни акції космічної компанії на 162% з початку 2020 року перевищив грандіозне зростання виробника електромобілів. Так, вартість цінних паперів Tesla зросла на 105% від початку року. Однак, окрім схожості прибутків від продажу акцій, у компаній є ще одна спільна риса, яка дає змогу пояснити, чому вони ведуть "спекулятивні ігри" на фондовому ринку.

Зокрема, діяльність цих підприємств орієнтована на розвитку технологій майбутнього. Tesla є світовим виробником електромобілів та акумуляторів до електричних транспортних засобів. А Virgin Galactic розвиває космічний туризм. Отже, обидві компанії торгують тим, на чому зароблятимуть у майбутньому. Однак ці сфери ще не достатньо освоєні, і не факт, що вони приноситимуть великі доходи.

Автор: Тетяна Панасюк
Теги: Tesla Фінанси Фондовий ринок Новини компаній Інвестиції Акції глобальних компаній
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