Перевершити Tesla: ціна акцій Virgin Galactic досягла рекордної позначки

Акції приватної космічної компанії Virgin Galactic почали зростати в ціні так само швидко, як і у випадку з Tesla.

У середу, 19 лютого, вартість цінних паперів компанії мільярдера Річарда Бренсона, збільшилася на 23,3%, повідомляє CNBC. У результаті ціна однієї акції Virgin Galactic досягла рекордного числа – 37,35 долара.

Такий різкий стрибок курсу акцій космічної фірми можна порівняти з тим, як стрімко зростала вартість цінних паперів Tesla. Зокрема, у п'ятницю, 14 лютого, акції компанії Ілона Маска зросли в ціні на 21%, а у вівторок, 18 лютого, на 5%.

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Обсяг торгів цінними паперами Virgin Galactic упродовж останнього тижня збільшився.

До вівторка, 18 лютого, результати торгів для компанії закінчувалися продажем в середньому 12 мільйонів акцій у день. У вівторок Virgin Galactic продала 104,1 мільйона акцій, а у середу, 19 лютого, – 81,2 мільйона цінних паперів.

Космічна компанія почала торгувати акціями лише кілька місяців тому. Однак замість традиційного публічного продажу або прямого лістинга цінних паперів, Virgin Galactic об'єдналася з компанією Hedosophia.

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Реакція інвесторів та представників ринку

Американський інвестор Джим Крамер заявив, що період стрімкого зростання вартості цінних паперів Virgin Galactic – "демонструє те, що може статися, коли надто багато людей цілодобово хочуть купувати акції".

Це неможливо зупинити, і ці речі, як правило, закінчуються погано, – прокоментував ситуацію Крамер.

Представники фінтех-компанії SoFi теж заявили, що вівторок, 18 лютого, "був найактивніший на фондових біржах". Адже підприємству також вдалося продати найбільшу кількість цінних паперів за всю історію своєї діяльності.

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За даними торговельної платформи TD Ameritrade, у січні Virgin Galactic увійшла до числа найпопулярніших брендів, у цінні папери якої активно вкладали гроші інвестори.

Американська фінансова компанія Fidelity теж повідомила CNBC, що у вівторок акції Virgin Galactic торгувалися найкраще.

Virgin Galactic VS Tesla: що спільного

Стрибок ціни акції космічної компанії на 162% з початку 2020 року перевищив грандіозне зростання виробника електромобілів. Так, вартість цінних паперів Tesla зросла на 105% від початку року. Однак, окрім схожості прибутків від продажу акцій, у компаній є ще одна спільна риса, яка дає змогу пояснити, чому вони ведуть "спекулятивні ігри" на фондовому ринку.

Зокрема, діяльність цих підприємств орієнтована на розвитку технологій майбутнього. Tesla є світовим виробником електромобілів та акумуляторів до електричних транспортних засобів. А Virgin Galactic розвиває космічний туризм. Отже, обидві компанії торгують тим, на чому зароблятимуть у майбутньому. Однак ці сфери ще не достатньо освоєні, і не факт, що вони приноситимуть великі доходи.