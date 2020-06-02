У четвер, 4 червня 2020 року, виходить на IPO компанія-розробниця платіжного додатку Shift4 Payments. Сервіс фірми об’єднує в собі низку різних платіжних продуктів та послуг, які можна використовувати як офлайн, наприклад, у магазинах, так і онлайн.

Фінансування, залучене під час IPО компанія планує витратити на погашення боргів, повідомляє видання "Курсив".

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Адресний ринок становить 98 мільярдів доларів і він має потенціал зростання. Зокрема, з-поміж основних каталізаторів цього підйому – нові цифрові технології, підвищення попиту користувачів, потреба у ще швидших та зручніших сервісах для переказу коштів.

Що відомо про фінансові показники Shift4 Payments

Темпи росту компанії впродовж 2019 року підвищился на 30,5%. Однак у першому кварталі 2020 року цей показник опустився до 28,6%.

Валова маржа демонструє зниження з 27% у 2018 році до 22% у першому кварталі 2020 року.

Показники EBIT зросли з -1,3% у 2018 році до 4,3% у першому кварталі 2020 року на тлі падіння G&A з 15% до 11% від виручки, амортизації – з 7% до 5% і реструктуризації – з 4% до 0,1%.

Станом на кінець першого кварталу 2020 року борг компанії становив 703 мільйона доларів, що складає 84% від усіх її активів.

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Shift4 Payments: огляд діяльності

Надає рішення з приймання й оброблення всіх типів платежів. Сервіс інтегрований з понад 350 різними ПЗ та підтримує низку платіжних систем. З-поміж продуктів платформи:

Lighthouse 5 (бізнес-аналітика). Mobile POS (мобільні платежі). Marketplace (інтеграція додаткових сервісів). Integrated Point-of-Sale (масштабування бізнесу й поліпшення його ефективності).

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Додаток Shift4 Payments використовують понад 200 тисяч продавців. Окрім того, у компанії є понад 7 тисяч партнерів.

Фірма обслуговує представників як великого, так і малого бізнесу.

Зокрема, на кінець 2019 року вона опрацювала 3,5 мільярдів транзакцій на загальну суму в понад 200 мільярдів доларів. Упродовж усього часу свого існування Shift4 Payments вдалося залучити понад 148 мільйонів доларів.