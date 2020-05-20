Продаж акцій і власного майна: як мільярдер Річард Бренсон бореться за майбутнє Virgin Group

Минулого тижня мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон розпродав майже 2,6 мільйона акцій Virgin Galactic, щоб підтримати свій бізнес.

Vieco 10, інвестиційна компанія, що належить Virgin Group Бренсона, позбавилася цінних паперів на 41 мільйон доларів або 2% частки підприємства, що займається космічним туризмом. Це сталося в період між 14 та 15 травня, повідомляє Markets Insider із покликанням на відповідну заяву, представлену Комісії з цінних паперів і бірж США компанією Virgin Galactic.

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Нині у власності Vieco 10 зосереджено понад 112 мільйонів акцій Virgin Galactic.

Інформація про продаж акцій компанії Річарда Бренсона надійшла через кілька днів після того, як сама Virgin Group оголосила про плани продати 25 мільйонів цінних паперів Virgin Galactic. Усі зароблені кошти підуть на допомогу іншим підприємствам корпорації, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Під час торгів 11 травня акції Virgin Galactic знизилися в ціні на 8,3%.

У кінці квітня Річард Бренсон пообіцяв виставити під заставу власний маєток на острові в Карибському морі, щоб таким чином залучити додаткові гроші для порятунку власного бізнесу й збереження робочих місць працівників його компаній.

Станом на 14:54 за київським часом середи, 20 травня, акції Virgin Galactic торгувалися по 15,87 долара за одну штуку.

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Virgin Group в умовах пандемії