Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса

Kickstarter, Спильнокошт или RazomGo? Где лучше всего собирать деньги для вашего бизнеса, рассказываем вместе с украинцами, которые успешно воспользовались этими платформами.

Наиболее надежно открывать бизнес, используя собственные сбережения, ведь это не создает обязательств перед другими и финансовых рисков из-за процентов на кредит. Но этих сбережений зачастую нет, а замечательная идея так и остается лишь идеей. Однако есть и другие способы привлечь деньги для бизнеса. Одним из них является краудфандинг.

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Что такое краудфандинг? Краудфандинг, то есть "Финансирование обществом" – это сотрудничество людей, которые добровольно отдают свои деньги, чтобы поддержать определенный проект. Как правило, за это они могут получить подарок.

В мире существует много краудфандингових платформ. Самой популярной является Kickstarter. Но и Украина присоединилась к этому виду поддержки социальных и коммерческих проектов. Это "Спільнокошт" и RazomGo.

Enjoy the Wood: как украинцы подняли на Kickstarter более 700 тысяч долларов

Kickstarter – это краудфандингова платформа, но это не чистой воды краудфандинг. Если люди думают, что я зашел туда, взял 100 тысяч долларов и пропал, то это не так. Там так не работает, – рассказывает Игорь Фостенка, основатель бренда Enjoy the Wood.

Kickstarter недоступен украинцам. Но вы можете зарегистрировать компанию в США. Это стоит около 1000 долларов. Для этого не нужно ехать в США, не нужна даже виза. Так сделали Игорь и Марина Фостенки. Они создали бренд Enjoy the Wood и продают различные изделия из дерева. На Kickstarter они собрали деньги для производства деревянных настенных карт.



Настенные деревянные карты​ / Enjoy the Wood

Зарегистрировать юридическую компанию можно через посредника. Он на свой счет будет принимать деньги, платить налоги и нести ответственность. За это посредник попросит комиссию 5-10% от суммы, которую вы соберете на Kickstarter. Или можно попросить помощь у друзей или родственников, которые живут в США. Но исследуйте все внимательно, ведь это может негативно повлиять на размер налогов ваших близких.

Когда вы получили доступ к площадке Kickstarter, время работать над подачей своей идеи, поскольку одной лишь идеи недостаточно, чтобы успешно собрать деньги. В идеале, у вас уже должен быть прототип продукта. Люди должны видеть, на что они дают деньги. Это не обязательно, но по словам Игоря Фостенка, если у вас уже есть готовый продукт, то шансы на успех увеличиваются.

Я бы советовал выходить с готовым продуктом, когда вы понимаете калькуляцию не только одного товара, но и серийного производства, – советует Игорь Фостенко.

Для Kickstarter нужно снять промо-ролик. Это короткое видео, которое показывает всем почему они должны дать деньги. Оно должно быть качественным и, если у вас нет соответствующей команды, то стоит обратиться к профессионалам.

Продукт должен быть ориентирован на Америку. Желательно брать носителя языка, чтобы начитал текст красиво, тогда будет больше доверие со стороны людей, – рассказывает Игорь.

Дополнительный стимул для бейкеров (люди, которые дают деньги) – подарок. Это должно быть что-то особенное, что заставит бейкера остановиться именно на вашей идеи. Часто будущие бизнесмены предлагают скидку на товар. К примеру, когда Игорь и Марина собирали деньги на деревянные настенные карты, то предлагали бейкерам возможность купить эту карту со скидкой в 35%.

В основном Kickstarter – это место, где люди бесплатно давать тебе деньги не будут, они хотят получить инновацию, – добавляет Игорь.

Также нужно подумать о сумме, которую хотите собрать. На Kickstarter действует принцип "все или ничего". Если вы выставили сумму 15 000 долларов, а собрали 14 900, то вы не получите ни цента. Поэтому нужно правильно оценивать свои возможности. Игорь советует ставить низкую цену. Если ваш продукт понравится бейкерам, то это их не остановит. К примеру, на первый проект они поставили 15 тысяч долларов, а собрали 100. А на третьем собрали более 700 тысяч долларов.

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Если вам все удалось и вы собрали необходимую сумму, это замечательно, но нельзя забывать об обязательствах перед бейкерами. Они ждут свои подарки/скидки и их следует доставить в течение полугода после окончания проекта по сбору денег. Именно поэтому нужно очень тщательно продумать величину скидки или стоимость подарка. Не нужно давать заоблачных обещаний.

Игорь рассказывает, что Kickstarter – это платформа скорее для тех, кто хочет расширить свой бизнес, а не для начинающих. Ведь те, у кого уже есть бизнес – больше его понимают. Они знают, какую нужно ставить наценку на продукт, чтобы одновременно заработать и, чтобы его покупали. Они знают, что можно обещать бейкерам. Вероятность их успеха выше.

Довольно много украинцев воспользовались Kickstarter и нашли деньги на производство беспроводной зарядки, анимированного рюкзака PIX, картонной фотокамеры в стиле ретро, LED-фонарика для мобильных устройств с синхронизацией через Bluetooth и много других интересных вещей.

Украинская короткометражка благодаря краудфандингу на RazomGo

Конечно перспективы собрать миллион долларов на одной краудфандинговий платформе Украины нет. Но у них есть свои преимущества. К примеру, чтобы снять короткометражный фильм, издать книгу или закупить относительно недорогое оборудование для бизнеса, не нужно проходить все трудности Kickstarter и тратить деньги, которых достаточно для вашего проекта.

RazomGo предусматривает сбор средств для творческих социальных и коммерческих проектов. Олег Бородай со своей командой таким образом собрали деньги на съемку короткометражного фильма "Тише".



Постер фильма "Тише"

Перед тем, как подать свою идею на RazomGo Олег с командой полностью прописали сценарий, рассчитали бюджет и нашли локации. То есть все было готово к съемкам, только не хватало денег. Активно занимались и продвижением своей идеи в интернете: публиковали пресс-релизы, создали страницы в соцсетях, представили идею потенциальным спонсорам.

На момент запуска нашего проекта на RazomGo мы уже знали людей, которые будут готовы нас поддержать, как минимум репостом новости о сборе средств и как максимум финансорованием, – рассказывает Олег Бородай.

Промо снимали самостоятельно, а свою презентацию на сайте дополнили иллюстрацией будущего фильма. Ее нарисовала дизайнер – нанимать ее не пришлось, ведь она одна из команды. Так они расписали и прорисовали сценарий, но интригу сохранили.



Иллюстрация к фильму "Тише"

Следующим важным моментом являются подарки для благотворителей. Олег с его командой решили, что минимальный взнос для получения подарка должен составить 200 гривен. Среди подарков было имя в титрах, авторских портрет от дизайнера, присутствие на съемках или даже съемки в массовке. Все зависит от суммы. Самым дорогим подарком был статус продюсера фильма. В общем команде удалось собрать 126 тысяч гривен. Это половина суммы. К счастью для авторов проекта на RazomGo нет принципов "все или ничего".

Команда уже сняла фильм и сейчас на этапе постпродукции.

"Спільнокошт" помог открыть коворкинг на берегу Днепра

"Спільнокошт" – крупнейшая краудфандингова платформа в Украине. В основном здесь собирают деньги на социальные проекты, но можно и воспользоваться этим шансом, чтобы развить свой коммерческий бизнес. Вероника Зисельс, владелец кафе "Скворечник", благодаря "Спільнокошту" расширила свой бизнес и создала Green hub. Это коворкинг на свежем воздухе.



Скворечник

Готовясь к презентации своего проекта на "Спільнокошт", Вероника и ее команда решили акцентировать на том, что они уже сделали. По ее мнению, именно это помогло. Снимали ролик самостоятельно, потому что имели соответствующие навыки.

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Когда проект запустили на сайте, Вероника и другие начали активно продвигать его самостоятельно. Считали, что информации на сайте недостаточно и нужно распространять ее в соцсетях.

Лучше всего работали наши личные запросы к нашим знакомых и к лидерам мнений. Именно личная заинтересованность людей и их личный посыл все сделал, – делится Вероника.

Вероника предлагала подарки для благотворителей, которые давали от 50 гривен. За 50 гривен выносили публичную благодарность в Facebook, но за высшие взносы можно было получить абонементы в коворкинг, скидки на события и приглашение на вечеринку для благотворителей.

Украинские краудфандинг платформы отличаются тем, что проект должен содержать социальную составляющую, чтобы стать успешным. Хотя Green hub и коммерческий проект, Вероника сделала значительный акцент на охране окружающей среды, создании открытого пространства для горожан. В самой презентации не говорилось о том, что это коммерческий проект. По мнению Вероники, украинцы еще не понимают, что нужно поддерживать коммерческие проекты.

Есть гораздо болезненные вопросы в стране, о которых люди думают, чем бизнес. Но к счастью мы нашли свою аудиторию, которая также поняла, что это важно, – рассказывает Вероника.

В общем Вероника с командой собрали 95 тысяч гривен, фонд "Возрождение" предоставил им еще 75 тысяч. Весной 2019 они успешно реализовали свой проект и отчитались перед благодетелями.

Общие советы для подачи на любую платформу