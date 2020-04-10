Экономический спад 2020 года – новая Великая депрессия: сколько времени нужно на восстановление

Американский финансист и миллиардер Рэй Далио считает, что мир столкнется с депрессией, подобной той, которая была в 1930-х годах.

Далио утверждает, что экономический спад в 2020 году потребует долгих лет восстановления, пишет Forbes. Свои мысли относительно нынешней ситуации в мире, который страдает от коронавируса, миллиардер высказал во время своего выступления на Ted Connects.

Прогноз: Экономический спад в 2020 году из-за коронавируса будет напоминать Великую депрессию: прогноз

Мы не вернемся к тому состоянию, что был раньше. Нам нужно будет полностью реструктурировать всю экономику и финансовую систему в течение следующих двух лет, чтобы полностью стабилизировать ситуацию,

– отметил Далио.

Кто такой Рэй Далио? Рэй Далио является основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates с активами размером 160 млрд долларов. Он находится на 46 месте среди самых богатых людей мира. Общий размер его состояния составляет 18 млрд долларов.



Американский миллиардер Рэй Далио / Flickr

Далио утверждает, что основным фактором успеха для инвестора является "умение сбалансировано диверсифицировать" портфель, то есть обладать различными финансовыми активами. Самая большая ошибка всех инвесторов – думать, что вложения, сделанные недавно, являются лучшими инвестициями, говорит миллиардер. По его словам, наличные почти всегда являются плохой инвестицией.

Интересно: Как инвесторы оценивают ситуацию на рынках и куда вкладывать деньги во время кризиса

Также Далио поблагодарил китайцев за их действия в период распространения в стране коронавируса. Он отметил, что КНР принимает правильные политические решения.

Катализатором восстановления экономики миллиардер назвал именно бизнес.

Самая большая сила любого времени - это изобретательность человека,

– отметил Далио, указав на важность деятельности предпринимателей и человеческого ресурса в целом.

Американский бизнесмен убежден, что нынешняя ситуация аналогична тому состоянию, которое было в 1930-х годах.

Это не спад, а поломка. Сегодня вы наблюдаете за тем, что было в 1930-х годах,

– говорит Далио.

Сам Далио выделил Китаю 10 млндолларов на борьбу с коронавируса еще в феврале. Недавно он предоставил 4 млн долларов финансовой помощи своему родному штату Коннектикуту.



Читайте также: Бизнесмены против пандемии: основатель Twitter отдал часть своего состояния на борьбу с COVID-19

Коронавирус поразил экономику США и всего мира в целом и привел к негативным последствиям:

Только в течение двух недель 10 млн американцев обратились за помощью в связи с безработицей.

Фондовый рынок США перешел на территорию "медведей": основные биржевые индексы обвалились более чем на 20% от своих максимумов.

Ряд компаний вынуждены были временно прекратить работу из-карантинные меры, введенные властями. В результате они понесли материальный ущерб.

Разница между коронавирусным кризисом и предыдущими экономическими кризисами заключается в том, что нынешнее падение вызвано стремительным распространением вируса, от которого нет вакцины, а не какими финансовыми проблемами. От того, как дальше будет распространяться COVID-19 будет зависеть дальнейшее развитие экономики.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 10 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 603 330 подтвержденных случаев заражения, из них 95 758 – закончились смертью. Выздоровели уже 355 983 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 69 – летальные, а 61 пациентов выздоровели.