Що потрібно знати про рекордне падіння цін на нафту: наслідки для України

Пандемія коронавірусу призвела до стрімкого зниження попиту на нафту. При чому, він знизився настільки, що вже не вистачає місця для її зберігання. А через конфлікт Росії і Саудівської Аравії ринки були "затоплені" надмірними пропозиціями продукту за низькою ціною.

Саме ці причини спричинили масштабний обвал цін на нафту до рівнів, що унеможливили заробіток американських сланцевих нафтових компаній, повідомляє CNN. Зокрема, вартість травневих ф’ючерсів на нафту WTI у понеділок, 20 квітня, продемонструвала негативне значення, опустившись до мінус 37 долара за барель.

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Такого стрімкого падіння ціни не було впродовж усіх років, відколи ф’ючерси на WTI почали торгуватися на Нью-Йоркській товарній біржі у 1983 році.



Падіння ціни нафти WTI / CNN

І хоча червневі ф’ючерси на американську нафту все ще торгуються трохи вище 20 доларів за барель, проте навіть за таких умов ситуація на ринку – катастрофічна.

30 доларів – це вже досить погано. Однак як тільки ціна досягне 20 чи навіть 10 доларів – це буде повним кошмаром,

– заявив Артем Абрамов, експерт у нафтовій індустрії компанії Rystad Energy.

Низка нафтових компаній ще до цінового колапсу мали значні борги. Тому деякі з них можуть не пережити такого історичного обвалу на ринку.

Так, за даними Rystad Energy, якщо американська нафта торгуватиметься на рівні 20 доларів до кінця 2021 року, то 553 нафтокомпанії збанкрутіють. Якщо вартість сировини опуститься до 10 доларів за барель, кількість підприємств-банкрутів нафтової індустрії збільшиться до 1100, зазначають у Rystad Energy.

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Угода ОПЕК+ не допомогла

Попри домовленість країн ОПЕК+ знизити видобуток нафти до рекордних 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня, ціни на сировину не відновили ріст. Адже побоювання на ринках, що попит на сировину ще більше знизиться, стали ще сильнішими.

Ці страхи можна зрозуміти, тому що низка підприємств припинила свою роботу через пандемію коронавірусу. Багато авіакомпаній взагалі не здійснюють рейси. А, як відомо, авіаіндустрія є великими споживачем нафти. Оскільки угода офіційно вступить в силу тільки з 1 травня, обсяги нафтовидобутку залишатимуться високими.

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Домовленість про скорочення нафтовидобутку була досягнута і завдяки втручанню США. За словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, угода ОПЕК+ врятує незліченну кількість робочих місць та стабілізує ситуацію на ринку нафти.

Аналітики підтверджують ці судження американського президента. Однак варто зауважити, що країни ОПЕК+ домовилися знизити обсяги видобутку на 10%, а попит на сировину вже знизився на понад 20%. Тому угода не вплине на підвищення цін, а лише уповільнить темпи заповнення нафтосховищ.

Цього року компанії енергетичного сектору S&P 500 втратили понад 40% своєї вартості, попри підйом ринку акцій упродовж останнього місяця. Зокрема, такі компанії як Noble Energy (NBL), Halliburton (HAL), Marathon Oil (MRO) та Occidental (OXY) втратили понад дві третини своєї вартості.



Зберігання нафтопродуктів / Pixabay

Як обвал цін на нафту вплине на Україну

Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко стверджує, що зберігання нафти стає найприбутковішим бізнесом, а Україна має усі можливості для цього.

Схоже, бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковий зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати,

– зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

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Як відомо, слідом за американською нафтою російська також рекордно обвалилася і її ціна вже також у мінусі.

Зокрема, розрахункова ціна нафти марки Urals, якою торгують російські компанії, становить мінус 2 долари за барель, що на 112,7% менше вчорашньої останньої ціни 15,75 долара.

Однак стрімке падіння цін на американську нафту WTI та російську Urals, що сталося 20 квітня, "практично ніяк" не вплине на український ринок. Про це повідомив директор економічних програм Українського Інституту Майбутнього Анатолій Амелін.

Український ринок нафтопродуктів – преміальний, на ньому діє неформальна картельна змова учасників ринку. Падіння цін на нафту не дасть відчутного зниження вартості моторного пального. По-перше, українські мережі закупили нафтопродукти за ціною нафти близько 60 доларів і поки не розпродадуть їх, ціну не опустять. Опускають в міру закупівлі більш дешевої нафти і зниження середньозваженої ціни",

– зазначив Амелін.

Окрім того, за словами експерта, нинішнє падіння – тимчасове.

Обвал цін – наслідок заповненості сховищ. Наступним кроком буде банкрутство компаній, зокрема американських, які видобувають сланцеву нафту. Росія так само скоротить кількість працюючих свердловин. З відновленням світової економіки, це буде після скасування карантину в травні-червні, почне зростати попит на нафту і ціни на неї. Так що, нинішнє падіння тимчасове і короткострокове. Українці його на своїх гаманцях майже не відчують,

– наголосив експерт.