Скільки грошей втратили найбагатші люди світу через обвал на фондових ринках: статистика

Після доволі нестабільного для фондових ринків тижня 10 найбагатших людей світу втратили загалом 37,7 мільярда доларів. Це сталося через зниження майже на 8% індексу S&P 500 та промислового індексу Доу-Джонса.

Дев’ять із десяти мільярдерів зазнали багатомільярдних втрат лише за один день, який у соцмережах назвали "Чорним понеділком", згадуючи крах фондових ринків у жовтні 1987 року, пише Forbes.

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Найбільше втратив, як у доларах, так і у відсотках французький бізнесмен-мільярдер Бернард Арно, чиї статки знизилися на 6 мільярдів доларів, або 6%.

Генеральний директор паризької компанії Louis Vuitton Moët Hennessy і третя найбагатша людина світу, Арно завершив день із чистим прибутком 92,6 млрд доларів. У п’ятницю, 6 березня, ця сума становила 98,6 млрд доларів.

Найбагатша людина планети, Джеф Безос, втратила 5,6 мільярда доларів у день закриття торгів на ринку. Загальна сума матеріальних збитків за минулий тиждень голови Amazon становить 14,1 мільярда доларів. У понеділок, 9 березня, акції інтернет-гігант Amazon знизилися в ціні на понад 5%.

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Статки легендарного інвестора Воррена Баффета скоротилися на 5,4 мільярда доларів. У інтерв’ю для CNBC два тижні тому Баффет назвав новий коронавірус "страшною матерією". За його словами, спалах смертельного вірусу став "першою й основною" загрозою для американських компаній та економіки в цілому. Акції компанії Баффета Berkshire Hathaway теж знизилися до рекордного показника за рік.



Інвестор Воррен Баффет / Flickr

Мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім є четвертим з-поміж десяти інших багатіїв, втративших свої статки через лихоманку на фондових ринках. Зокрема, прибуток Сліма знизився на майже 5 мільярдів доларів і становить 56,4 мільярда доларів.

Іспанець Амансіо Ортега, який є засновником і колишнім головою Inditex, материнської компанії бренду Zara, втратив 4 мільярди доларів.

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Популярні технологічні гіганти Facebook і Google теж зазнали матеріальних збитків, як і їхні засновники і керівники.

Так, Марк Цукерберг і Ларрі Пейдж у понеділок втратили 4,2 мільярда доларів і 3,3 мільярда доларів відповідно. Співзасновник Google Сергій Брін автоматично покинув рейтинг найбагатших людей світу після зменшення своїх статків на 3,1 мільярда доларів.

Низка впливових людей і багатіїв світу уже почали боротися з наслідками коронавірусу. Зокрема, співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс разом із дружиною Меліндою оголосили в лютому, що їхній фонд виділить 100 мільйонів доларів допомоги для протидії негативному впливу епідемії.

Просто подивіться, як Covid-19 негативно відзначився на ланцюгах постачання товарів та фондових ринках, не говорячи вже про життя людей,

– зазначив Білл Гейтс.

Обсяг його статків, до яких входять і акції Microsoft та цінні папери інших компаній, у понеділок знизився на 3,8 мільярда доларів.



Білл Гейтс / Flickr

Єдиною людиною з десятки багатіїв, чиї статки не знизилися, є Майкл Блумберг. Це пов’язано з тим, що його компанія Bloomberg LP не торгує на ринку. Якби акції фірми колишнього кандидата в президенти торгувалися на біржах у понеділок, вони теж могли впасти в ціні.

Ось як знизилися статки багатіїв, котрі входять до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes: