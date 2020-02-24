SpaceX планує залучити 250 млн доларів: над чим працює компанія Ілона Маска

Компанія SpaceX прагне залучити чверть мільярда доларів. Зокрема, представники підприємства передбачають, що 2020 рік стане особливим для трьох проєктів фірми Ілона Маска – Crew Dragon, Starlink і Starship.

SpaceX планує залучити близько 250 мільйонів доларів шляхом продажу акції за ціною 220 доларів за одну штуку. Про це повідомляє CNBC із покликанням на осіб, ознайомлених із цим питанням.

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У разі проведення успішного раунду фінансування ринкова капіталізація компанії Ілона Маска зросте до 36 мільярдів доларів і перевищить її нинішню вартість – 33,3 мільярда доларів. Як очікують, раунд фінансування не завершиться до другого тижня березня 2020 року.

У SpaceX поки не коментують ситуацію із залученням фінансування, повідомляють CNBC.

У 2019 році компанія зібрала 1,33 мільярда доларів упродовж трьох раундів фінансування. SpaceX є однією з найдорожчих приватних компаній у світі, а її акції входять в число найбільш затребуваних до періоду IPO.

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Залучення коштів відбуватиметься в ході роботи компанії над трьома важливими проєктами – Crew Dragon, Starlink та Starship.

SpaceX: детальніше про компанію Американська приватна фірма, що працює в галузі будівництва космічного транспорту. Також це відомий виробник ракет-носіїв сімейства Falcon і космічних кораблів Dragon. Штаб-квартира SpaceX знаходиться в Готорні (штат Каліфорнія, США). Компанію заснував інженер, винахідник та підприємець Ілон Маск.

Що відомо про проєкти SpaceX?

Crew Dragon – проєкт із будівництва космічного апарату, за допомогою якого космонавти NASA транспортуватимуть екіпаж до Міжнародної космічної станції, а також туристів під час приватних багатоденних космічних місій. Агентство уряду США виділило SpaceX понад 3,1 мільярда доларів на розроблення капсули Crew Dragon. Окрім того, Ілон Маск заявив, що SpaceX витратила "сотні мільйонів доларів" власних коштів на створення Crew Dragon.



Капсула Crew Dragon / Flickr

Зараз проходить остаточне тестування капсули. Окрім того, 14 лютого NASA підтвердила свою заяву, що SpaceX стане першою, хто відправить космонавтів зі Сполучених Штатів до космосу ще з часів закінчення програми Space Shuttle у 2011 році.

Місія SpaceX, назва якої "Demo-2" запланована на квітень-червень цього року.

Starlink – це амбітний проєкт компанії зі створення глобального високошвидкісного інтернету за допомогою супутників. У планах компанії Ілона Маска – запустити близько 12 тисяч супутників, щоб забезпечити доступ до мережі в будь-якому пункті світу.

SpaceX поки запустила близько 300 супутників Starlink.



Місія SpaceX із запуску супутників / Flickr

Президентка SpaceX та керівниця COO Gwynne Shotwell Гвен Шотуелл два роки тому заявила, що покриття усього світу високошвидкісним інтернетом Starlink коштуватиме компанії "близько 10 мільярдів доларів або навіть більше".

Starship – це проєкт із будівництва ракети нового покоління компанії. Одна із мрій Ілона Маска – створити багаторазову ракету, подібну до комерційного літака, що зможе перевозити до Місяця та Марса 100 осіб.



Ракета Starship для польотів у космос / SpaceX