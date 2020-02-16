США планують виділити мільярд доларів країнам Європи на розвиток енергетики

Сполучені Штати Америки мають наміри надати додаткові фінанси для підтримки країн Європи, що входять до складу "Ініціативи Тримор’я". Зокрема, йдеться про виділення одного мільярда доларів.

Під час виступу на Мюнхенській конференції державний секретар США Майк Помпео заявив про плани Штатів підтримати енергетичну незалежність країн-учасників "Ініціативи Тримор’я", пише УНІАН.

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Я хочу оголосити, що у рамках міжнародного співробітництва й за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми маємо намір виділити до 1 мільярда доларів центральноєвропейським і східноєвропейським країнам "Ініціативи трьох морів", – заявив Помпео.

Помпео зазначив, що фінансова допомога Сполучених Штатів має посилити вкладення грошей у приватний та енергетичний сектори європейських країн. Адже, як відомо, США не підтримують будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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"Ініціатива Тримор’я" – що це таке Програма ініційована Польщею і Хорватією, що об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи. Зокрема, до складу "Ініціативи трьох морів", окрім країн-ініціаторів створення, входять: Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія. У всіх держав-членів, окрім Австрії, є щось спільне: комуністичне минуле, членство в НАТО, отримане ще до вступу в ЄС. Щодо Австрії, то цю країну залучено через її розташування та наявність важливих регіональних зв’язків. Головна мета "Ініціативи Тримор’я" – співпраця задля розвитку інфраструктурних проєктів. У липні 2017 року під час саміту "Ініціативи трьох морів", що відбувся у Варшаві, президент США Дональд Трамп заявив про підтримку Вашингтону цієї ініціативи.



Країни-члени "Ініціативи трьох морів" / Central Europe Energy Partners