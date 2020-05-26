Абсолютний лідер: TikTok випередив YouTube і Netflix за обсягом виручки від покупок у додатку
TikTok, платформа для створення і перегляду коротких відео, та її китайський двійник Douyin у квітні 2020 року заробили 78 мільйонів доларів завдяки високим обсягам продажів всередині програм. У результаті сервіси продемонстрували найбільший розмір доходів за місяць з-поміж таких розважальних мобільних додатків, як YouTube, Netflix і Tinder.
Про заробіток TikTok йдеться в повідомленні аналітичної компанії Sensor Tower, пише Forbes.
Якщо порівнювати доходи TikTok і Douyin за аналогічний період минулого року, то обсяг їхньої виручки у квітні 2020 року зріс у 10 разів. Зокрема, близько 86,6% виручки мобільним платформам вдалося отримати на китайському ринку, а ще 8,2% – на ринку США.
Обидві програми, розроблені китайською компанією ByteDance Ltd., мають спеціальну систему купівлі внутрішньої валюти. Ці кошти можна витрачати на підтримку улюблених блогерів.
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Хто після TikTok: інші мобільні додатки з високою виручкою
Попри такий успіх, TikTok і Douyin не вдалося потрапити до десятки додатків у Google Play за обсягом покупок всередині самого сервісу. Однак платформи зайняли перше місце в такій категорії в магазині додатків App Store.
На другому місці у списку програм для пристроїв на базі IOS знаходиться YouTube: його виручка становить майже 76 мільйонів доларів. У результаті доходи сервісу зросли на 57% у квітні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, найбільший розмір виручки від шопінгу всередині сервісу YouTube отримав на ринку США – 56,4%, ще 11% надійшло з Японії.
До першої п’ятірки платформ за обсягом продажів усередині програми увійшли Tinder, Disney+ та відеосервіс Tencent Video.
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Як заробляє материнська компанія сервісу TikTok
- ByteDance, яка є власницею TikTok і Doying, постійно вивчає нові можливості для збільшення власного доходу завдяки онлайн-трогівлі. Однак наразі головне джерело прибутку для компанії – це реклама, повідомляє Bloomberg.
- За даними Emarketer, понад 75 мільйонів користувачів соціальних мереж у США віком від 14 років хоча б один раз купують що-небудь усередині програми – це на 17,3% більше в порівнянні з 2019 роком.
- На минулому тижні стало відомо, що ринкова вартість ByteDance перевищила 100 мільярдів доларів. Анонімні джерела Bloomberg повідомили про досягнення кількох угод з продажу часток в китайській компанії. Так, у рамках однієї з домовленостей, ByteDance оцінили у 140 мільярдів доларів. Така ринкова капіталізація компанії більша, ніж вартість провідного техногіганта IBM.