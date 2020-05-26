Абсолютний лідер: TikTok випередив YouTube і Netflix за обсягом виручки від покупок у додатку

TikTok, платформа для створення і перегляду коротких відео, та її китайський двійник Douyin у квітні 2020 року заробили 78 мільйонів доларів завдяки високим обсягам продажів всередині програм. У результаті сервіси продемонстрували найбільший розмір доходів за місяць з-поміж таких розважальних мобільних додатків, як YouTube, Netflix і Tinder.

Про заробіток TikTok йдеться в повідомленні аналітичної компанії Sensor Tower, пише Forbes.

Якщо порівнювати доходи TikTok і Douyin за аналогічний період минулого року, то обсяг їхньої виручки у квітні 2020 року зріс у 10 разів. Зокрема, близько 86,6% виручки мобільним платформам вдалося отримати на китайському ринку, а ще 8,2% – на ринку США.

Обидві програми, розроблені китайською компанією ByteDance Ltd., мають спеціальну систему купівлі внутрішньої валюти. Ці кошти можна витрачати на підтримку улюблених блогерів.

Про наслідки пандемії для бізнесу: Як коронавірус вплинув на бізнес інтернет-гіганта Alibaba: доходи і прогнози

Хто після TikTok: інші мобільні додатки з високою виручкою

Попри такий успіх, TikTok і Douyin не вдалося потрапити до десятки додатків у Google Play за обсягом покупок всередині самого сервісу. Однак платформи зайняли перше місце в такій категорії в магазині додатків App Store.

На другому місці у списку програм для пристроїв на базі IOS знаходиться YouTube: його виручка становить майже 76 мільйонів доларів. У результаті доходи сервісу зросли на 57% у квітні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, найбільший розмір виручки від шопінгу всередині сервісу YouTube отримав на ринку США – 56,4%, ще 11% надійшло з Японії.

До першої п’ятірки платформ за обсягом продажів усередині програми увійшли Tinder, Disney+ та відеосервіс Tencent Video.

Історії успіху: Усі інвестують у Jio: як індійський оператор залучив майже 9 млрд доларів усього за місяць

Як заробляє материнська компанія сервісу TikTok