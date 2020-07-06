У понеділок, 6 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продемонстрували неоднозначні значення. Вартість Brent зростає на тлі зниження обсягів постачання сировини, американська WTI, навпаки, подешевшала через збільшення кількості нових випадків коронавірусу в США, що може вплинути на попит.

Згідно з даними Ліга.Бізнес ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,4% (0,18 долара), досягнувши 42,98 долара за барель. На минулому тижні ціна цієї марки нафти піднялася на 4,3%.

Щодо WTI, то американська сировина впала в ціні на 0,6% (0,23 долара) і торгується в межах 40,42 долара за барель.

Станом на 10:50 за київським часом Brent ще більше подорожчала і коштує 43,51 долара за барель. WTI теж почала зростати в ціні – до 40,94 долара за барель.

Як закінчився минулий тиждень для ринку нафти: Світові ціни на нафту падають: що потрібно знати про останні зміни на ринку

Коронавірус, попит і запаси нафти: головні проблеми ринку

У аналітиків виникають побоювання щодо того, що після Дня незалежності США, 4 липня, може статися ще один стрибок числа хворих на коронавірус. Так, у перші чотири дні липня в 39 штатах зросла кількість нових випадків COVID-19. Влада 15 штатів повідомила про рекордне збільшення хворих.

Водночас, трафік у США впродовж вихідних не скоротився, що свідчить про зростання попиту на бензин, про що зазначають аналітики банку ING. Однак ситуація буде більш зрозумілою після звіту Міністерства енергетики Сполучених Штатів щодо попиту на бензин на цьому тижні.

Експерти стверджують, що волатильність нафти марки Brent досягла найнижчого рівня. Це сталося після того, як у березні почала зменшуватися ціна сировини через рекордне скорочення видобутку в країнах ОПЕК упродовж останнього десятиріччя.

Обсяги видобутку нафти зменшуються і в США теж. Зокрема, кількість активних нафтових і газових установок у США падає вже дев’ятий тиждень поспіль. Однак зростання цін на нафту призводить до того, що деяких виробники можуть відновити буріння.

Актуально: Сценарії відновлення світової економіки від наслідків пандемії: що прогнозують у Morgan Stanley

Що потрібно знати про домовленість ОПЕК+