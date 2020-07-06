Чому світові ціни на нафту не демонструють стабільності: як змінилася ситуація на ринку
У понеділок, 6 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продемонстрували неоднозначні значення. Вартість Brent зростає на тлі зниження обсягів постачання сировини, американська WTI, навпаки, подешевшала через збільшення кількості нових випадків коронавірусу в США, що може вплинути на попит.
Згідно з даними Ліга.Бізнес ф’ючерси на Brent подорожчали на 0,4% (0,18 долара), досягнувши 42,98 долара за барель. На минулому тижні ціна цієї марки нафти піднялася на 4,3%.
Щодо WTI, то американська сировина впала в ціні на 0,6% (0,23 долара) і торгується в межах 40,42 долара за барель.
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Коронавірус, попит і запаси нафти: головні проблеми ринку
У аналітиків виникають побоювання щодо того, що після Дня незалежності США, 4 липня, може статися ще один стрибок числа хворих на коронавірус. Так, у перші чотири дні липня в 39 штатах зросла кількість нових випадків COVID-19. Влада 15 штатів повідомила про рекордне збільшення хворих.
Водночас, трафік у США впродовж вихідних не скоротився, що свідчить про зростання попиту на бензин, про що зазначають аналітики банку ING. Однак ситуація буде більш зрозумілою після звіту Міністерства енергетики Сполучених Штатів щодо попиту на бензин на цьому тижні.
Обсяги видобутку нафти зменшуються і в США теж. Зокрема, кількість активних нафтових і газових установок у США падає вже дев’ятий тиждень поспіль. Однак зростання цін на нафту призводить до того, що деяких виробники можуть відновити буріння.
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Що потрібно знати про домовленість ОПЕК+
- На початку березня, ціни на нафту впали відразу на 30% після того, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів видобутку для відновлення росту попиту на сировину.
- Однак 12 квітня група ОПЕК+ все ж домовилася з 1 травня скоротити видобуток. Так, згідно з угодою, передбачалося знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; із липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.
- 6 червня країни ОПЕК+ знову зібралися для обговорення продовження дії угоди про зниження нафтовидобутку на 9,7 млн барелів на добу ще на один місяць – липень. Їм вдалося досягти домовленості, у результаті чого Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати різко збільшили ціни на експортне постачання нафти в липні.
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