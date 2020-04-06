Ціни на акції ростуть, нафта продовжує дешевшати: що відбувається на фінансових ринках

Тиждень почався для азійських фондових ринків ростом на тлі зниження смертності через коронавірус у Європі. Однак ціни на нафту знову знижуються.

Вартість нафти почала опускатися після того, як Саудівська Аравія і Росія перенесли зустріч щодо питання скорочення видобування сировини з понеділка, 6 квітня, на четвер, 9 квітня, пише Ліга.Бізнес.

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Як змінилися основні фондові індекси:

Базовий біржовий показник Австралії зріс на 3,3%.

зріс на 3,3%. Японський Nikkei збільшився на 2,4%.

збільшився на 2,4%. Південнокорейський фондовий індекс KOSPI піднявся на 2,1%.

піднявся на 2,1%. Гонконзький Hang Seng виріс на 0,9.

виріс на 0,9. Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за винятком Японії зріс на 1%. Це стало найкращим його результатом за весь тиждень.

за винятком Японії зріс на 1%. Це стало найкращим його результатом за весь тиждень. Ф’ючерси на британський FTSE збільшилися на 1,7%.

збільшилися на 1,7%. Індекс акцій найбільших компанії Європи Eurostoxx 50 піднявся на 2,6%.

піднявся на 2,6%. Ф’ючерси на американські акції теж подорожчали. Їхній ріст становить 3,2%. Ключові фондові індекси США почали рости після заяви президента Дональда Трампа про те, що криза коронавірусу "вирівнюється".

За словами аналітика Національного банку Австралії Тапаса Стрікленда, увага фінансових ринків зараз повністю зосереджена на способах виходу країн із карантину. Окрім того, за умови зниження темпів поширення коронавірусу важливо продумати, як послаблювати обмежувальні заходи, щоб не почалася друга хвиля спалаху захворювання.

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Курси валют

На валютних ринках впав курс фунта стерлінгів. Це сталося після повідомлення про госпіталізацію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона через погіршення стану. Нагадаємо, 10 днів тому в політика підтвердився позитивний тест на коронавірус.

Так, на початку торгів фунт стерлінгів знизився на 0,4%, досягнувши 1,2222 долара. Однак пізніше він зріс до 1,2238 долара.

Щодо інших валют, то долар піднявся на 0,4% щодо єни, досягнувши 108,93 долара за єну. Курс євро майже не змінився – становить 1,1 долара. Австралійський долар зріс на 3% – до 0,6 долара США.

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Ціни на нафту

Вартість нафти еталонних марок знизилася внаслідок перенесення зустрічі ОПЕК+. Також в учасників ринку не вщухають побоювання щодо занадто високих обсягів нафтовидобутку.

Зокрема, ціна на нафту Brent впала майже на 3% – до 31,14 долара за барель. Вартість нафти WTI знизилася на 4,4%, досягнувши 27,09 долара за барель. Станом на ранок понеділка, 8:18 за київським часом, Brent торгувалася за 33,45 долара за барель, а WTI – за 27,31 долара за барель.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 6 квітня 2020 року у світі зареєстровано 1 276 302 підтверджених випадків зараження, із них 69 527 – закінчилися смертю. Одужало вже 264 048 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 1319 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 28 – летальні, а 28 пацієнтів одужало.