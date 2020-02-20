Ціни на нафту відновили ріст: чи довго це триватиме в умовах епідемії коронавірусу

Ціна нафти почала збільшуватися. Це сталося після новини, що всі дії Китаю спрямовані на боротьбу з коронавірусом зможуть справді пом'якшити вплив смертельного вірусу на світову економіку.

Ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7:26 за київським часом 20 лютого становила 59,3 долара за барель, повідомляє Investing.com. Це число вище, ніж під час закриття торгів попередньої сесії.

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Отже, за результатами торгів у середу, 19 лютого, ф'ючерси на нафту зросли в ціні на 1,37 долара до 59,12 долара за барель.

Нафта WTI теж стала дорожчою. Зокрема, ф'ючерси цієї марки під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі збільшилися на 0,25 долара.

У результаті вартість нафти WTI зросла до 53,54 долара за барель. До закриття торгів минулої сесії ціна становила 53,29 долара за барель.

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Окрім того, сьогодні, 20 лютого, Народний банк Китаю знизив річну базову ставку до 4,05% із 4,15% річних у січні. Відсоткова ставка для кредитів на п'ять років теж була зменшена з 4,8% до 4,75% річних.

Так, зниження ставок має упростити китайським компаніям процес залучення інвестицій. Рішення фінансового регулятора Китаю є лише частиною стратегії, спрямованої на зменшення негативних наслідків внаслідок поширення коронавірусу. Окрім цього, Пекін розглядає й інші інструменти підтримання економіки.

За словами аналітика JTD Energy Services Джона Дрисколла, нині попит на нафту зменшився через вплив коронавірусу. Тому потрібно буде трохи зачекати, щоб ситуація змінилася в протилежний бік. Однак скільки чекати – невідомо.

Прийняті Китаєм заходи розумні, проте складно сказати, чи зможуть вони підштовхнути ціни на нафту до росту, – додав Дрисколл.

Коронавірус 2020: останні відомості Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 підтверджених випадків зараження, із них 2012 – летальні. Одужало вже 14 675 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.