Угода на мільярд: Intel планує купити ізраїльський технологічний стартап Moovit

Американський технологічний гігант Intel купить ізраїльський стартап Moovit за 1 мільярд доларів. Близько 10% від загальної вартості компанії буде направлено для утримання працівників упродовж наступних двох років.

Заснований у 2012 році, Moovit, чий офіс розташований в ізраїльському місті Нес-Ціона, зібрав 133 мільйони доларів інвестицій, повідомляє PYMNTS. Зокрема, із-поміж інвесторів були великі венчурні фонди: BRM Capital, Hanako, BMW iVentures, Sequoia Capital Israel та Vintage Investments Capital.

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Стартап Moovit використовує штучний інтелект та аналітику великих даних, щоб запропонувати технологічні стратегії для майже 800 мільйонів людей у світі. Як очікують, сума угоди становитиме 1 мільярд доларів.

Що потрібно знати про Moovit? Це один із найпопулярніших навігаторів, створених в Ізраїлі. Мобільний застосунок дає змогу користувачеві прокласти найшвидший та ефективний маршрут під час переміщення громадським транспортом. Користувач отримує інформацію щодо маршруту в режимі реального часу.



Moovit налічує 775 користувачів в усьому світі. Програма підтримує 45 мов і діє в 3100 містах.

Згідно з домовленістю, Moovit перетвориться на автомобільний хаб Intel в Ізраїлі (під керівництвом Mobileye, ізраїльської філії Intel) та допомагатиме американській корпорації розвивати технологію автономного управління.

Ще не повністю зрозуміло, над чим точно працюватиме Moovit у цьому хабі. Відслідковування даних про ситуацію на дорозі в режимі реального часу та смарт-маршрутизація - це те, чим зараз займається стартап,

– йдеться в повідомленні видання Techcrunch.

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Moovit отримав у 2018 році 50 мільйонів доларів від Intel Capital, підрозділу Intel з управління корпоративним венчурним капіталом, в ході раунду фінансування серії D.

Moovit розраховує, що кількість користувачів його платформою перевищить 1 мільярд до 2021 року. Окрім того, стартап планує розширити кількість міст, у яких працюватимуть його технології для покращення мобільності. Ми в захваті від нашої майбутньої співпраці з Mobileye,

– зазначив Нір Ерез, співзасновник та генеральний директор Moovit.

Професор Амнон Шашуа, старший віцепрезидент та техдиректор Mobileye, приєднався до ради директорів Mobileye як спостерігач ще у 2018 році.

На момент останнього раунду фінансування Moovit оцінювався у понад 500 мільйонів доларів. Однак ріст, досягнутий стартапом упродовж останніх двох років, збільшив його ринкову капіталізацію.