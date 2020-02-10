Victoria's Secret продають: кому може дістатися бренд білизни

Компанія L Brands близька до підписання договору про продаж свого бренду Victoria's Secret. Рішення материнської фірми може бути ухвалено на цьому тижні, після чого сторони назвуть суму угоди.

У разі погодження домовленості бренд Victoria's Secret перейде у власність приватному підприємству Sycamore Partners, повідомляє CNBC із покликанням на осіб, ознайомлених із цим питанням.

Що відомо про Sycamore Partners?

Компанія із головним офісом у Нью-Йорку. Обсяг її активів становить близько 10 мільярдів доларів. Підприємство спеціалізується на інвестиціях на основі власного капіталу. Зокрема, Sycamore Partners вклала кошти у фізичні магазини ритейлерів, таких як Staples, Talbots і Nine West.

Новина про те, що Victoria's Secret матиме нового власника, вплинула на ріст акцій L Brands.

Про угоду щодо продажу бренду білизни стало відомо після того, як минулого місяця видання Wall Street Journal повідомило, що L Brands і Sycamore Partners ведуть ділові переговори. Також йшлося про те, що генеральний директор L Brands Леслі Векснер може піти у відставку після продажу Victoria's Secret.

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Victoria's Secret: останні відомості про репутацію бренду

До слова, Векснер давно бореться з критикою через свої тісні стосунки з уже покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Останній керував майном голови L Brands близько 20 років.

Бренд Victoria's Secret теж має зіпсовану репутацію після недавнього матеріалу New York Times, у якому розповідається про випадки сексизму й знущання з моделей, а також про неналежну поведінку колишнього директора з маркетингу Еда Разека. Понад 100 моделей минулого тижня підписали відкритий лист до генерального директора Victoria's Secret Джона Мегаса, у якому звинуватили Разека та Векснера в поширенні в компанії ненависті й зневаги до жінок.

На тлі таких новин знизилася популярність Victoria's Secret. Так, у минулому кварталі обсяги продажів бренду знизилися на 7%. За минулий рік продажі Victoria's Secret становили 7,4 мільярда доларів.