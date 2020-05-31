Статки власника люксових брендів Louis Vuitton і Dior Бернара Арно зросли на 8,1 мільярда доларів усього за тиждень – до 28 травня. У результаті капітал, яким володіє французький бізнесмен перевищив 100 мільярдів доларів. Статки десяти мільярдерів, які розбагатіли впродовж одного тижня, збільшилися на 33,6 мільярдів доларів.

Статки Арно досягли 103,4 мільярдів доларів, повідомляє американське видання Forbes. Капітал мільярдера зріс і завдяки тому, що Євросоюз погодив пакет антикризових заходів розміром у 750 мільярдів доларів. На тлі цієї новини фондовий ринок Європи значно піднявся.

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Зокрема, індекс Euronext 100, до якого входять акції холдингу LVMH Бернара Арно, до четверга, 28 травня, зріс на 6%. Відповідно, акції LVMH упродовж семи днів збільшилися на 8%.

У січні цього року Бернар Арно кілька разів опинявся на першому місці в рейтингу найбагатших людей світу. Коли акції LVMH досягли рекордної позначки, статки бізнесмена досягли 117 мільярдів доларів. Однак пандемія коронавірусу дещо скоригувала капітал мільярдера, знизивши його до менш ніж 100 мільярдів доларів. Це сталося через тимчасового закриття магазинів люксових брендів.

Як змінилися статки власників інших модних брендів

За даними американського Forbes, на тлі оптимістичних настроїв на ринках через пом’якшення карантину в низці країн, подорожчали акції інших європейських компаній, що працюють у сфері моди. З-поміж них:

Амансіо Ортега, який володіє корпорацією Inditex , куди входить торговельна мережа Zara, зайняв друге місце в рейтингу мільярдерів, статки яких зросли впродовж тижня. Акції Inditex за цей тиждень подорожчали майже на 10% у порівнянні з минулим четвергом.

, куди входить торговельна мережа Zara, зайняв друге місце в рейтингу мільярдерів, статки яких зросли впродовж тижня. Акції Inditex за цей тиждень подорожчали майже на 10% у порівнянні з минулим четвергом. Значно збільшилися статки засновника fashion-холдингу Kering Франсуа Піно та співвласниці бренду косметики L'Oreal Франсуази Бетанкур-Майерс.

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Багатіють не лише європейці

Упродовж цього тижня значно піднялися в ціні й акції японських компаній, що належать місцевим мільярдерам. Причиною такого росту стало повідомлення влади країни про скасування надзвичайного стану, раніше введеного через пандемію коронавірусу.

Отож, статки найбагатшої людини Японії Тадаші Яная, який заснував компанію Fast Retailing, до складу якої входить мережа магазинів одягу Uniqlo, збільшилися на 2,8 мільярда лише за тиждень. Акції Fast Retailing за цей час подорожчали на 12%.

Майже рекордної позначки досягли цінні папери компанії Keyence, виробника спеціальних сенсорів, потрібних для автоматизації процесу виробництва. Статки її засновника Такеміцу Такізакі зросли на 2,1 мільярда доларів.

Повний список мільярдерів, капітал яких значно піднявся за тиждень