Воррен Баффет продав акції Apple: заробіток може перевищити 1 млрд доларів

У минулому кварталі мільярдер-інвестор Воррен Баффет продав акції Apple на понад 800 мільйонів доларів, про що зазначено в документах Комісії з цінних паперів і бірж США.

Компанія Berkshire Hathaway, генеральним директором якої є Воррен Баффет, – найбільший акціонер Apple, повідомляє Markets Insider із покликанням на дані Bloomberg. Зокрема, фірма мільярдера володіє 5,4% цінних паперів техгіганта вартістю 72 мільярди доларів.

Зазначається, що продаж акцій Apple був спричинений тим, що, можливо, Berkshire Hathaway таким чином хотіла диверсифікувати свої акції. Адже цінні папери виробника iPhone становлять майже 30% її портфелю.

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Окрім того, є припущення, що Berkshire Hathaway хотіла просто заробити гроші після того, як акції Apple зросли на третину впродовж останнього кварталу – із 219 доларів до 294 доларів. Залежно від дати, коли компанія Баффета здійснювала продаж 3,7 мільйона цінних паперів техгіганта, вона могла отримати від 806 мільйонів до майже 1,1 мільярда доларів.

Щодо самого Воррена Баффета, то він, ймовірно, не поспішатиме продавати власні акції Apple, враховуючи перевагу довгострокових інвестицій. Також він навряд купуватиме більше цінних паперів виробника iPhone.

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Нагадаємо, раніше Berkshire Hathaway інвестувала кошти в американського продуктового ритейлера Kroger та компанію Biogen, діяльність якої пов‎'язана з біотехнологіями.

Berkshire Hathaway – що відомом про компанію Це американська холдингова компанія, що займається інвестиціями і страхуванням. Вона також контролює діяльність понад 40 інших фірм, які працюють в різних сферах: фінансові послуги, видавнича справа, ювелірний бізнес та ін. Генеральний директор Berkshire Hathaway - Воррен Баффет. Він володіє 31% акцій компанії. Попри те, що акції компанії найдорожчі у світі, сам холдинг не входить у топ-10 найдорожчих брендів.