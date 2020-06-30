Diageo та Starbucks приєдналися до бойкоту Facebook, знявши свою рекламу з соцмереж техгіганта. Як це впливає на акції компанії читайте на Інвестиції 24.

Diageo та Starbucks щойно стали крайніми компаніями, які зупиняють рекламу на платформах компанії Facebook через неефективне регулювання мови ворожнечі. Про це пише MarketWatch.

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Як бойкот вплинув на акції Facebook

Акції Facebook, який керує Instagram та WhatsApp, на додаток до самої Facebook, нівелював попередні збитки ростом сьогодні на 0,6%, а акції Twitter зросли приблизно на 2%. Раніше, у п'ятницю, коли більше компаній приєдналися до бойкоту, акції Twitter та Facebook впали.

З моменту запуску бойкоту список компаній, які вирішили призупинити рекламу, зростає, але Facebook все ще очікує на високий дохід і не розглядає більше 5% втрати від нього,

– заявив Рогіт Кулкарні, виконавчий директор MKM Partners.

Чому бойкот не впливає на акції

По-перше, за словами Кулкарні, Facebook робить основну частину своїх доходів за рахунок прямої мобільної реклами та маркетингу малого бізнесу. "FB має понад 160 мільйонів зареєстрованих підприємств у всьому світі і 8 мільйонів рекламодавців, які платять", – сказав Кулкарні, який зазначив, що 100 найбільших рекламодавців Ad Age витрачають менше на пропорційній основі з Facebook.

"Procter & Gamble US: PG – найбільший рекламодавець у світі, але, на нашу думку, він складає менше 0,50% доходів ФБ", – сказав Кулкарні. Через COVID-19 компанія вже очікувала, що провідні рекламодавці скоротять витрати у другій половині цього року. У компанії очікують, що незабаром обсяги рекламних замовлень зростуть.