Як змінився бюджет американців під час карантину: неочікувані результати опитування
Кількість жителів США, які подали заявки для отримання допомоги у зв’язку з безробіттям, на минулому тижні досягла понад 40 мільйонів. Попри це, 1 з 10 американців стверджують, що в умовах пандемії коронавірусу їхній бюджет зріс, а не зменшився.
Про це повідомляє PYMNTS із покликанням на дані опитування, проведені компанією TD Ameritrade. У дослідженні взяли участь 1000 дорослих жителів США. Опитування проводилося в період з 24 квітня по 4 травня.
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У результаті 78% респондентів заявили, що їм вдалося зекономити гроші, відмовившись від купівлі деяких харчів. Зокрема, вони заощадили в середньому 245 доларів з моменту початку поширення коронавірусу в середині березня.
Троє з чотирьох учасників опитування, які не покидали свої оселі в умовах карантину, зазначили, що зекономили кошти.
64% респондентів заявили, що їм вдалося заощадити гроші, відклавши купівлю таких товарів, як, наприклад, новий автомобіль тощо. В середньому сума їхніх сукупних заощаджень на банківських рахунках становила 7 тисяч доларів.
На чому споживачі не економили
Однак дослідники встановили, що не в усіх категоріях споживачам вдавалося економити. Карантин та страх заразитися коронавірусом змусили людей витрачати більше грошей на купівлю продуктів і засобів для чищення, доставку їжі додому.
Так, понад 50% респондентів сказали, що почали витрачати більше на продукти для приготування їжі в домашніх умовах – це в середньому близько 282 долари з початку пандемії.
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Ціни на продукти в супермаркетах США зросли в умовах пандемії
Бажання харчуватися вдома – не єдина причина збільшення витрат на харчі. За даними PYMNTS, вартість продовольчих товарів у США у квітні цього року зазнала найбільшого росту з 1974 року.
Індекс продовольчих товарів зріс на 4,1% за останній рік. Зокрема, усі шість основних категорій продовольчих товарів у супермаркетах США подорожчали:
- фрукти-овочі – на 0,4%;
- м’ясо, курятина, риба і яйця – на 6,8%;
- молокопродукти – на 5,2%;
- безалкогольні напої – на 5%.
Як змінилися звички споживачів під час карантину
На початку цього місяця PYMNTS представив дослідження, згідно з яким було з’ясовано, що споживачі надавали перевагу цифровим каналам для купівлі продуктів, ніж безпосередній поїздці чи походу до супермаркету за товарами.
Опитування, у якому взяли участь 12 тисяч осіб, показало, що 5,1% респондентів надають перевагу замовленню продуктів за допомогою цифрових каналів комунікації в умовах пандемії коронавірусу.