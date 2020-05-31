Кількість жителів США, які подали заявки для отримання допомоги у зв’язку з безробіттям, на минулому тижні досягла понад 40 мільйонів. Попри це, 1 з 10 американців стверджують, що в умовах пандемії коронавірусу їхній бюджет зріс, а не зменшився.

Про це повідомляє PYMNTS із покликанням на дані опитування, проведені компанією TD Ameritrade. У дослідженні взяли участь 1000 дорослих жителів США. Опитування проводилося в період з 24 квітня по 4 травня.

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У результаті 78% респондентів заявили, що їм вдалося зекономити гроші, відмовившись від купівлі деяких харчів. Зокрема, вони заощадили в середньому 245 доларів з моменту початку поширення коронавірусу в середині березня.

Троє з чотирьох учасників опитування, які не покидали свої оселі в умовах карантину, зазначили, що зекономили кошти.

64% респондентів заявили, що їм вдалося заощадити гроші, відклавши купівлю таких товарів, як, наприклад, новий автомобіль тощо. В середньому сума їхніх сукупних заощаджень на банківських рахунках становила 7 тисяч доларів.

На чому споживачі не економили

Однак дослідники встановили, що не в усіх категоріях споживачам вдавалося економити. Карантин та страх заразитися коронавірусом змусили людей витрачати більше грошей на купівлю продуктів і засобів для чищення, доставку їжі додому.

Так, понад 50% респондентів сказали, що почали витрачати більше на продукти для приготування їжі в домашніх умовах – це в середньому близько 282 долари з початку пандемії.

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Ціни на продукти в супермаркетах США зросли в умовах пандемії

Бажання харчуватися вдома – не єдина причина збільшення витрат на харчі. За даними PYMNTS, вартість продовольчих товарів у США у квітні цього року зазнала найбільшого росту з 1974 року.

Індекс продовольчих товарів зріс на 4,1% за останній рік. Зокрема, усі шість основних категорій продовольчих товарів у супермаркетах США подорожчали:

фрукти-овочі – на 0,4%;

м’ясо, курятина, риба і яйця – на 6,8%;

молокопродукти – на 5,2%;

безалкогольні напої – на 5%.

Як змінилися звички споживачів під час карантину

На початку цього місяця PYMNTS представив дослідження, згідно з яким було з’ясовано, що споживачі надавали перевагу цифровим каналам для купівлі продуктів, ніж безпосередній поїздці чи походу до супермаркету за товарами.

Опитування, у якому взяли участь 12 тисяч осіб, показало, що 5,1% респондентів надають перевагу замовленню продуктів за допомогою цифрових каналів комунікації в умовах пандемії коронавірусу.