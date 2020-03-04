Як коронавірус вплинув на електронну комерцію й інвестиції: приклад AliExpress і SoftBank

Як відомо, спалах вірусу в Китаї призвів до тимчасового припинення роботи низки підприємств. Особливо постраждала логістична галузь, що позначилося на затримці в доставленні товарів.

Окрім того, коронавірус може мати негативний вплив на сферу електронної комерції, інвестицій та світову економіку в цілому. Як спалах епідемії позначився на функціонуванні цих індустрій – читайте останні новини.

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AliExpress затримуватиме доставку товарів

Китайська платформа роздрібної торгівлі AliExpress попередила споживачів про те, що стрімке поширення коронавірусу може призвести до затримання доставки товарів у всьому світі.

Доставку деяких замовлень буде затримано, – повідомила компанія в одній зі своїх соцмереж.

AliExpress – що це за платформа? Це один із найпопулярніших майданчиків електронної комерції у світі, який було засновано в 2010 році. Маркетплейс, в основному, орієнтований на міжнародних покупців. Він особливо популярний в США, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії. Із-поміж товарів, які часто замовляють на AliExpress – бездротові навушники та джинси.

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Інвестиції в китайські компанії – не найкраще рішення

Японська корпорація SoftBank Group Corp., що працює у сфері телекомунікацій, фінансів, маркетингу, ухвалила дві важливі угоди на ринку нерухомості в Китаї. Вона інвестувала 2 мільярди доларів у Beike, цифрову платформа для пошуку нерухомості, та компанію Ziroom, що надає послугу оренди квартир.

Однак ці домовленості можуть бути неуспішними, оскільки темпи росту економіки КНР можуть уповільнитися через коронавірус, що, своєю чергою, негативно вплине на діяльність місцевих компаній.

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Як продавці наживаються на епідемії

В умовах поширення коронавірусу зростає попит на засоби для дезінфекції, медичні маски. Однак деякі торговці продають цю продукцію за необґрунтовано високими цінами. В одному з випадків зазначалося, що ціна медичних масок зросла на 582% у період поширення коронавірусу.

На минулому тижні представники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США зазначили, уважно стежать за ритейлерами, які пропонують товари, особливо актуальні в умовах поширення коронавірусу, за завищеними цінами.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 підтверджених випадків зараження, із них 3 198 – летальні. Одужало вже 50 690 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.