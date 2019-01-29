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      Інвестори ЖК "Патріотика на озерах" протестувала під стінами НАБУ

      Нова тема 64 Читать новость на русском

      Інвестори житлового комплексу "Патріотика на озерах" протестували під стінами Національного антикорупційного бюро.

      Люди вимагали перевірити законність дій керівництва КМДА та депутатів Київради. Торік у грудні на сесії було ухвалено попереднє рішення щодо розірвання договору оренди землі на якій будується комплекс через начебто заборгованість з виплати податків. Інвестори та забудовник це заперечують, а дії столичної влади вважають корупцією та зловживанням службовим становищем.

      "Проголосували за розірвання договору оренди з забудовником, у якого абсолютно всі документи є. Таким нахабним способом в КМДА займаються рейдерством. Просто забирають землю, щоб забудовника просто поставити на коліна", сказав інвестор ЖК "Патріотика на озерах" Денис Шинкаренко.

      "Ми сьогодні бачимо випадок, коли законне будівництво ще не гарантує отримання житла", зауважив інвестор ЖК "Патріотика на озерах" Володимир Рижак.

      Законність будівництва підтвердив суд. Судовим рішенням також заборонено розривати договір оренди землі з компанією "Контактбудсервіс". Тому аби перевірити законність рішення київських депутатів інвестори й звернулися до НАБУ.

      "Звернення, яке було подано, зареєстровано і буде передано до головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро для розгляду. І вже за результатами цього розгляду детективи ухвалять рішення щодо подальших дій і обов`язково проінформують про це заявника", сказала начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ НАБУ Оксана Мітніцька.

      Загалом, у зведення житлового комплексу "Патріотика на озерах" гроші вклали майже пів тисячі сімей. Якщо Київрада все-таки ризикне розірвати договір оренди, то люди можуть залишатися без житла. Тому вони готові до будь-яких дій, аби не допустити ухвалення Київрадою незаконного рішення.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва НАБУ Київрада
      Джерело: 24 Канал
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