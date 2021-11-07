В Іраку на прем'єра скоїли замах з допомогою дрона
Джерело:Xinhua
В Іраку невідомі скерували безпілотник на офіційну резиденцію глави уряду. Відомо, що Мустафа аль-Кадхімі не постраждав.
Замах вчинили у неділю, 6 листопада. Про це повідомили в офіційній заяві влади.
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У Іраку невідомі з допогою безпілотника здійснили замах на прем'єра
"Дрон намагався націлитися на резиденцію" в укріпленій зеленій зоні Багдада,
– мовиться у повідомленні.
Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі не постраждав в результаті замаху. Наразі жодне із відомих угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.
Попередньо відомо, що резиденція прем'єр-міністра розміщена у межах захищеної так званої "зеленої зони". Неподалік неї перебувають інші органи державної влади та іноземні посольства.
Прем'єр прокоментував замах
Мустафа аль-Кадхімі заявив, що почується добре та закликав усіх до "спокою та стримання заради Іраку".
Коротко про останні напади на політиків
- 23 жовтня молодики напали на будинок заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви – вони кинули в будинок "коктейлем Молотова".
- У цей же день їм обрали запобіжні заходи. Їх взяли під варту на 2 місяці із можливістю застави в сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.
- Перед цим, 22 вересня, невідомі обстріляли авто помічника президента Сергія Шефіра.
- Поранення отримав його водій. Це сталось на трасі між селами Круглик і Ходосівка на Київщині. Справу розслідують.