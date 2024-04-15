"Прокиньтесь": постпред Ізраїлю в ООН у Радбезі закликав дослухатися до слів Зеленського

Гілад Ердан під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН закликав дослухатися до слів Володимира Зеленського. Український президент заявляв про загрозу дій Росії та Ірану.

На цьому постійний представник Ізраїлю при ООН наголосив під час засідання Радбезу, скликаного після масованого ракетного та дронового удару по Ізраїлю. Він порівняв напад на країну "третім рейхом" у першій половині XX століття, зокрема з режимом нацистської Німеччини.

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Іран несе загрозу

Він зазначив, що все, до чого "торкається" нинішня іранська влада, несе загрозу, зокрема мусульманам. Ердан вирішив нагадати про придушення у Тегерані акцій протесту кілька років тому. Він також наголосив, що під час масованої дронової та ракетної атаки 14 квітня поранень зазнала дівчинка-бедуїнка.

Ердан також попередив, що Іран займається активними діями, спрямованими на розробку ядерної зброї. Крім того, Тегеран готує інтерконтинентальні балістичні ракети. Тому весь світ під потенційною загрозою застосування відповідного озброєння.

На спецзасіданні Радбезу ООН постпред Ізраїлю звернув увагу на те, що Росія б'є по Україні іранськими "Шахедами". І що внаслідок цього загинула значна кількість мирних українців.

Президент (України Володимир – 24 Канал) Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!

– закликав дипломат.

Україна засудила атаку Ірану на Ізраїль

На цьому наголосив Володимир Зеленський. Він, зокрема зазначив, що для удару використали дрони-камікадзе "Шахед".

Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів,

– написав у мережі X Зеленський.

Він додав, що необхідно докласти всіх зусиль задля запобігання подальшої ескалації на Близькому Сході. Глава держави зазначив, що дії Ірану загрожують всьому світу так само як і дії Росії викликають ризик розширення війни. Тому рішучу та об'єднану відповідь світу повинне отримати "спільництво двох режимів у поширенні терору".

Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу,

– підкреслив президент.

Володимир Зеленський також зробив акцент на тому, що світ не може очікувати, поки точаться дискусії. Він підкреслив, що слова не здатні зупиняти дрони та збивати ракети, а "лише відчутна допомога здатна робити це".