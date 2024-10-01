На Іран чекає жорстка відповідь: журналіст з Ізраїлю розповів подробиці масованого обстрілу

Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет увечері 1 жовтня. Чимало з них, за попередніми даними, вдалося знищити ще за межами Ізраїлю.

В Ізраїлі наголосили, що Іран отримає відповідь за цей масований обстріл. Детальніше про атаку на Ізраїль 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський

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Що відомо про обстріл Ізраїля

Увечері 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль. По країні запустили сотні ракет, а президент США Джо Байден наказав американським військовим допомагати в обороні Ізраїлю і збивати іранські цілі.

Іран випустив сотні ракет кількома хвилями – їх було не менш як три. Більшість ракет перехопили ще за межами Ізраїлю,

– розповів Роман Янушевський.

Зауважимо, що під час запису розмови з журналістом пролунав черговий сигнал тривоги, який свідчив про загрозу нового обстрілу. Місцеві ЗМІ повідомляли, що для обстрілу Іран використав саме балістику.

"На мою думку, після того, як Іран атакував Ізраїль у квітні балістичними, крилатими ракетами і дронами, були зроблені висновки, що дрони летять повільніше, а тому збивати їх легше. З огляду на відстань, вони можуть летіти 1,5 години – за цей час їх можуть збити і системи ППО, й авіація", – пояснив Янушевський.

За попередніми даними, більшість ракет збили ще над Йорданією, втім перехопити вдалося не всю балістику. Зафіксовані також влучання по території Ізраїлю. Наразі інформації про жертв внаслідок іранської атаки немає. Відомо про кількох людей з легкими ушкодженнями.

"Відповідь за ліквідацію Насралли"

Ця атака була справді масштабною – сигнали тривоги лунали по усьому Ізраїлю. Варто зауважити, що кілька впливових західних ЗМІ напередодні повідомили, що США мають інформацію про підготовку Ірану до масштабного обстрілу. Так, у NYT наголосили, що Тегеран "атакуватиме з настанням темряви".

В Ірані оголосили, що ця атака – відповідь на ліквідацію Гасана Насралли, лідера "Хезболли", то в Ізраїлі заявили, що подібний обстріл не пробачать, як це було раніше. Тому Іран чекає жорстка реакція. Озвучують серйозні погрози, чого не було раніше,

– зауважив журналіст.

Цікаво, що Іран уже погрожує Ізраїлю, що в разі їхньої відплати, будуть нові "нищівні удари".

Довідка. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ оголосила, що 27 вересня їм вдалося ліквідувати лідера ліванського угруповання "Хезболла" Саїда Гасана Насраллу. Це сталося внаслідок удару по штабу бойовиків в Бейруті.

За даними Jerusalim Post по Ізраїлю випустили 180 ракет, хоч спершу видання повідомляло про 400. Станом на 21:00 Армія оборони Ізраїлю оголосила, що атака завершилась і люди можуть покидати свої укриття.