МЗС попередило про "руйнівні наслідки" при передачі Іраном балістичних ракет Росії

Іноземна преса заявила, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. Через це в українському МЗС звернулись до світу із закликом.

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що іранська балістика, яку передають росіянам, летить на відстань до 120 кілометрів, а український дрон – 1500 – 1800 кілометрів.

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Що заявили в МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Росії. Там пригадали, що Україна понад 2 роки потерпає від російських обстрілів усіма видами зброї, включно з дронами іранського виробництва.

Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки,

– заявив у МЗС.

Міністерство пояснило, що Іран має повністю та остаточно припинити передавати зброю Росії, щоб діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Росії, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", – пообіцяло українське міністерство.

У Білому домі заявили, що у випадку, якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, то це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни Росії проти України.

Видання Reuters написало з посиланням на речника Ради з нацбезпеки Білого дому Шона Саветта, що США: