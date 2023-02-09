Іран модифікує вибухівку у "Шахідах", які він надає Росії – CNN
Джерело:CNN
Іран продовжує накачувати Росію своєю зброєю. Тепер іранські дрони-камікадзе будуть в рази небезпечніші.
Українські військові разом з британською слідчою організацією Conflict Armament Research дослідили нову небезпеку "Шахідів". Мовиться про модифіковану боєголовку БПЛА.
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Яку загрозу несе нова вибухівка
Вціліла боєголовка іранського безпілотника Shahed-131, яку знайшли українські військові у жовтні, вже була модифікована.
Зазначають, що її обладнали погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які в момент удару розлітаються по великому радіусу. Крім уламків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які, при розплавленні вибуховою хвилею, здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.
Накопичення цих елементів збільшує можливість боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Також вони значно ускладнюють ремонт обладнання.
Іран вперше показав підземну авіабазу: що відомо
- Підземна база військово-повітряних сил Ірану має назву Eagle 44. Зазначають, що вона одна з найбільших військових баз країни.
- База Eagle 44 здатна зберігати та експлуатувати винищувачі та безпілотники. До речі, місце розташування бази залишається засекреченим.
- Цікаво, що авіабаза побудована за вподобаннями Путіна – глибоко під землею. Там розміщені винищувачі, які оснащені крилатими ракетами великої дальності.
- Начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері нещодавно заявляв, що "будь-яка атака на Іран отримає відповідь з боку численних баз військово-повітряних сил, включно з Eagle 44.