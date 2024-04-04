Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю протягом 48 годин, – Vox News

Руйнування консульства Ірану в Сирії може призвести до ескалації конфлікту в регіоні. За даними ЦРУ, невдовзі Іран може почати операцію проти Ізраїлю.

ЗМІ на Ближньому Сході поширюють інформацію, що протягом 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

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Іран може напасти на Ізраїль впродовж 2 діб

Видання Fox News пише, що такими даними нібито володіє американська розвідка ЦРУ й вона вже попередила про плани Ірану ізраїльську сторону.

За повідомленням ліванського панарабського супутникового телеканалу новин Al Mayadeen, Іран планує комбіновану атаку безпілотниками й ракетами, які планує випустити по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.

Тим часом ізраїльські ЗМІ пишуть, що на цьому тижні відбулась серія зустрічей між окремими лідерами палестинського опору та дипломатами й військовими Ірану.

Зустрічі, що відбулися між главою Політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ханією і генеральним секретарем Палестинського ісламського джихаду (ПІД) Зіядом ан-Нахалою та високопоставленими іранськими чиновниками в Тегерані, були "не випадковістю",

– мовиться в повідомленні Israel Hayom.

Що передувало