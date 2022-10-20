Летить до цілі 313 секунд: чим небезпечні ракети, які Іран може передати Росії

Крім дронів-камікадзе, Росія, як стверджують ЗМІ, домовилася з Іраном і про купівлю в нього ракет середньої дальності. Вони становлять навіть більшу загрозу, ніж надокучливі дрони.

Рівень цієї загрози можна пояснити одним лише числом 313 – саме за стільки секунд ракета типу "Скад" долає відстань у 300 кілометрів. Про це в стрімі 24 каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

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Які ракети Іран може надати Росії

Відтак саме такий час буде для того, щоб сховатися, від початку повітряної тривоги до моменту прильоту. Загалом це лише трішки більше ніж 5 хвилин.

Фахівець також пригадав, що раніше мовилося й про можливе постачання Росії ракет з КНДР. У цієї авторитарної країни на озброєнні також є ракети типу "Скад".

"До речі, вони перебувають і на озброєнні в Білорусі. Приблизно у 2000-их роках її зняли з озброєння та поставили на консервацію в Росії", – розповідає Олег Катков.

Олег Катков про дрони з Ірану та зброю на війні: дивіться відео

За його словами, Росія може замовити в Ірану або такі ракети "Ельбрус" чи похідні від неї, або ж ракети Fateh-110, які є похідними від "Луна-М". Дальність "Скадів" становить 300 кілометрів, а бойова частина – понад тонну.

Враховуючи пускові райони з Білорусі та окупованого Криму, це дозволяє бити далеко вглиб. В Ірану є певні модернізації, де дальність збільшується, але бойова частина зменшується,

– відзначив експерт.

Водночас в оригінального "Скада" характеристики – 300 кілометрів дальність, які вона долає за 313 секунд, з бойовою частиною в 1 тонну. Відхилення від точки прицілювання – 500 метрів.

Що таке "Скад"

Це ракетний комплекс 9К72 "Ельбрус", більш відомий за натівською назвою Scud. Це комплекси з балістичною ракетою Р-17, які були створені ще наприкінці 50-х початку 60-х років, а прийняті на озброєння у 1962 році. Це ракетний комплекс 9К72 "Ельбрус", більш відомий за натівською назвою Scud. Це комплекси з балістичною ракетою Р-17, які були створені ще наприкінці 50-х початку 60-х років, а прийняті на озброєння у 1962 році.

Не лише швидкістю

Фахівець відзначає, що швидкість таких ракет може бути не єдиною морокою для України. А ще й те, що їх доволі складно перехопити. Він порівняв з крилатими ракетами, які значно важче відстежити.

Крилаті ракети, якщо вони вже помічені, можна збити навіть з переносного зенітно-ракетного комплексу, а наші Збройні Сили вже й таке демонструють. А запуск балістичної ракети помітно одразу, але щоб гарантовано її знищити, потрібні потужні зенітно-ракетні комплекси,

– розповідає Олег Катков.

Навіть комплекс С-300, який є найбільш масовим у Збройних Силах України, не дає значної гарантії перехоплення балістичної ракети. Відтак експерт переконаний, що коли Іран справді передасть балістичні ракети, вони будуть значно складнішою ціллю та більшою загрозою, ніж дрони-камікадзе.