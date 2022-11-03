Повітрям і морем: як Іран постачає Росії свої дрони

Іран продовжує надавати підтримку Росії у війні проти України. Тегеран передає свої дрони окупантам через повітряні та морські шляхи.

Про це свідчать дані Центру національного спротиву. Зокрема, постачання зброї Іраном здійснюється за допомогою 4-х авіакомпаній.

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Які авіакомпанії транспортують іранські дрони до Росії

За даними ЦНС, постачання дронів до Росії здійснюють 4 іранські авіакомпанії, 3 з яких є державними й 1 нібито приватною. Мова йде про:

Iran Air – державна авіакомпанія, яку контролює тамтешнє міністерство інфраструктури;

Mahan Air, засновником якої є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна";

Pouya Air – входить до складу Корпусу вартових ісламської революції;

Saha Airlines – входить до складу військово-повітряних сил Ірану.

Тільки Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконала 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Ще один рейс компанія здійснила до Москви 3 листопада. Варто відзначити, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.



Рейс з Тегерана до Москви 3 листопада / Фото Zn.ua

Морські шляхи надання зброї

Для перевезення своїх дронів до Росії Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Махачкала або Астрахань. Саме до останньої на початку листопада мають прибути 200 розібраних безпілотників з Ірану.

Однак є ще й чорноморський маршрут – росіяни вивозять крадене українське зерно з Севастополя до Тартуса в Сирії. У зворотньому напрямку кораблями можуть перевозити дрони та комплектуючі до них із сирійської фабрики. Та цей варіант поки не підтверджений.

Крім того, є загроза створення додаткових шляхів постачання дронів, адже з травня завод з виробництва безпілотників функціонує в Таджикистані і є загроза налагодження виробництва у Білорусі.

Тим часом Іран не визнає надання зброї Росії

Росія щодня атакує різні регіони України за допомогою дронів-камікадзе. Часто ворог застосовує ці дрони одночасно із ракетами й атакує українську енергетичну інфраструктуру. Так росіяни намагаються тероризувати українців, адже на фронті вони не можуть протистояти Збройним Силам України.

Однак у той же час Тегеран всіляко заперечує факт надання Росії своїх дронів, хоч уламки збитих безпілотників буквально кричать про зовсім інше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що МЗС офіційно визнає Іран співучасником російської агресії проти нашої держави через те, що він постачає Росії дрони-камікадзе Shahed-136. Також він вніс на розгляд президента пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Водночас речник МЗС Ірану Насер Канані цинічно заявив про нібито нейтралітет Ірану щодо війни в Україні. Ба більше, він заявив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення" не допоможуть вирішити кризу в Україні.

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