Після розпалювання конфліктів на Близькому Сході: Іран намагається уникнути війни з США, – NYT
Джерело:The New York Times
Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, бо вона нібито "стурбована реакцією США на вбивство бойовиками трьох американських солдатів на базі в Йорданії". Втім, ймовірно, у Тегерані відчули, що перетнули межу.
Раніше внаслідок атаки безпілотників на базу у Йорданії загинули троє американських військових. Президент США Джозеф Байден наголосив, що за це несуть відповідальність угруповання, лояльні Тегерану.
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Готуються до удару у відповідь
Як повідомляє NYT, Президент Ірану, міністр закордонних справ, начальник Збройних сил і два помічники верховного лідера країни також обговорювали, як діяти в разі "відповіді США". Підсумком засідання ради був план, який передали верховному лідеру.
Лідер Ірану Алі Хаменеї наказав уряду уникати прямої війни зі Сполученими Штатами та "віддалити Іран" від дій бойовиків, які вбили американців в Йорданії. Водночас він закликав готуватися завдати удару у відповідь, якщо США атакують Іран.
Для репресивного, дуже непопулярного уряду, який уже бореться зі слабкою економікою, спалахами масового протесту та тероризмом, прямий конфлікт зі Сполученими Штатами ризикує не лише смертю та руйнуванням в Ірані. Це може загрожувати владі теократичного режиму,
– мовиться в матеріалі NYT.
Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані заявив, що "цими днями він чує багато непотрібних погроз з боку США і готовий відповідати в разі удару".
Ми говоримо їм, що ви випробували нас на полі бою, і ми випробували вас. Ми не залишимо жодну загрозу без відповіді. Хоча ми не прагнемо війни, ми також не боїмося і не втікаємо від війни,
– заявив генерал Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані.
Однак Хаменеї заявив близькому оточенню, що він виступає проти війни зі США, бо "збереження влади ісламського режиму є найвищим пріоритетом". За його словами, війна відверне увагу світу від гуманітарної катастрофи в Газі.
Бойовики вбили американських солдатів: основне
- Американський форпост "Вежа 22", який опинився під атакою, розташований на кордон із Сирією. Саме звідти, ймовірно, був запущений ударний дрон. Це могли зробити бойовики, яких підтримує Іран. Наразі неясно, чому ППО не змогла перехопити безпілотник.
- Атака відбулася на тлі початку перемовин США та Іраку щодо згортання військової присутності американців у країні. Посадовці США зазначають, що ці розмови велися ще до жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль, після чого американські бази в Іраку та Сирії почали зазнавати ударів.
- Згодом іракське угрупування Катаїб Хезболла, яке підтримує Іран, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ у регіоні. Група зазначила, що це рішення ухвалили, щоб запобігти "збентеженню" іранського уряду.