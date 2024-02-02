Після розпалювання конфліктів на Близькому Сході: Іран намагається уникнути війни з США, – NYT

Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, бо вона нібито "стурбована реакцією США на вбивство бойовиками трьох американських солдатів на базі в Йорданії". Втім, ймовірно, у Тегерані відчули, що перетнули межу.

Раніше внаслідок атаки безпілотників на базу у Йорданії загинули троє американських військових. Президент США Джозеф Байден наголосив, що за це несуть відповідальність угруповання, лояльні Тегерану.

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Готуються до удару у відповідь

Як повідомляє NYT, Президент Ірану, міністр закордонних справ, начальник Збройних сил і два помічники верховного лідера країни також обговорювали, як діяти в разі "відповіді США". Підсумком засідання ради був план, який передали верховному лідеру.

Лідер Ірану Алі Хаменеї наказав уряду уникати прямої війни зі Сполученими Штатами та "віддалити Іран" від дій бойовиків, які вбили американців в Йорданії. Водночас він закликав готуватися завдати удару у відповідь, якщо США атакують Іран.

Для репресивного, дуже непопулярного уряду, який уже бореться зі слабкою економікою, спалахами масового протесту та тероризмом, прямий конфлікт зі Сполученими Штатами ризикує не лише смертю та руйнуванням в Ірані. Це може загрожувати владі теократичного режиму,

– мовиться в матеріалі NYT.

Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані заявив, що "цими днями він чує багато непотрібних погроз з боку США і готовий відповідати в разі удару".

Ми говоримо їм, що ви випробували нас на полі бою, і ми випробували вас. Ми не залишимо жодну загрозу без відповіді. Хоча ми не прагнемо війни, ми також не боїмося і не втікаємо від війни,

– заявив генерал Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані.

Однак Хаменеї заявив близькому оточенню, що він виступає проти війни зі США, бо "збереження влади ісламського режиму є найвищим пріоритетом". За його словами, війна відверне увагу світу від гуманітарної катастрофи в Газі.

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